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柴油車舊換新補助 擬得以簽訂買賣契約日期起算

2022/6/27 17:37
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（中央社記者張雄風台北27日電）為避免交車因疫情延遲而影響補助申請，環保署今天預告修正大型柴油車汰舊換新補助辦法，得以簽訂車輛買賣契約日期為汰舊換新起算期間；若證明報廢前能正常使用，仍可申請。

行政院環境保護署評估國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，車輛製造廠或代理商無法如期交車領牌，影響車主補助申請時效。為此，預告「大型柴油車汰舊換新補助辦法」部分條文修正草案。

環保署說明，草案主要新增2部分，增訂無法檢具新車文件，得先提供車輛買賣契約書提出申請，並以簽訂車輛買賣契約日期，作為汰舊換購新車起算期間計算基準；另新增車主檢附相關佐證資料，足以證明車輛於報廢前可正常使用，仍得申請補助。

環保署補充，自106年8月16日發布「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」以來，已協助淘汰一至三期大型柴油車近6萬輛，減少老舊大型柴油車比率超過1/3。

環保署指出，減少老舊柴油車幫助減少主要排放污染物如總懸浮微粒（TSP）減少4019公噸、氮氧化物（NOx）減少5萬4565公噸、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減少4923公噸及一氧化碳（CO）減少1萬9109公噸。

環保署說，單以NOx減量成果，則相當於55.5座單一燃煤機組1年排放量，有助於改善空氣污染。（編輯：管中維）1110627

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