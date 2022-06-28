婦女新知駁親綠 強調堅守公民團體自主性

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（中央社記者張雄風台北28日電）婦女新知基金會今天駁斥有媒體報導其「政治光譜更親綠」，強調成立40年來從來不是任何政黨的附庸，呼籲媒體勿「抹綠」；仍會堅持守住台灣公民團體主體性、婦女運動自主性。

婦女新知基金會發布新聞稿，回應周刊王CTWANT昨天「沾政治染塵埃 柯建銘前辦公室主任交棒柯P心腹 婦女新知協會白綠薪傳？」報導，強調基金會從來不是任何政黨的附庸，請媒體尊重台灣婦女運動及公民團體自主性。

婦女新知摘要報導內容，包括曾積極投入婦運的政界知情人士分析，昔日國民黨執政時，不論婦女新知協會或基金會，都以「社運團體」、「在野角度」嚴格監督政府施政，但綠營完全執政後，兩團體社運色彩漸淡，跟進在野關切的重大公共議題頻率減少，政治光譜更親綠。

婦女新知質問該篇報導記者、媒體主管及負責人，批評基金會「社運色彩漸淡」、「政治光譜親綠」等論述依據為何。

婦女新知列舉，總統蔡英文第一任就職前夕，基金會總共發動3次倡議行動來呼籲蔡政府應兌現其政見承諾「內閣任一性別不低於三分之一」；蔡總統第二任就職前夕，也以聲明抗議蔡總統第二任的新內閣名單女性比例慘跌至4.76%，痛批這是「史上最男內閣」。

今年5月25日也與其他7個團體聯合舉行記者會來監督防疫紓困政策，強調「照顧崩潰＝防疫崩盤」應正視人民的照顧崩潰困境。

婦女新知指出，自1982年創立的「婦女新知雜誌社」起至今40年，從威權統治時期到台灣邁入民主化，無論藍綠哪一黨執政，基金會監督的聲音從未停止。

婦女新知強調，歷屆董監事各有自己偏好的政黨傾向，然而絕不讓婦女新知基金會在換黨執政時就自我噤聲、不成為任何一個政黨的附庸。

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婦女新知表示，民主自由下的性別平等與社會正義是基金會持續努力追求的價值，監督政府與政黨是作為民間社運團體不可能退縮的立場與使命，同時也絕對歡迎擁有性平價值、積極推動性平政策與活動的政黨及其他性平團體一同推動促成性別平等的價值。

婦女新知說，並不奢望周刊王CTWANT會誠懇回應這封公開信；能做的就是清楚表達立場，願台灣社會大眾能夠看清事實，也願各家媒體及社會大眾都能珍惜並善用民主及言論自由，讓公民社會更加成長茁壯，讓台灣更加進步美好。（編輯：管中維）1110628