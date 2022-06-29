高教深耕計畫第5年 台大獲23億經費居第一

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（中央社記者陳至中台北29日電）教育部近期公告高教深耕計畫111年度經費分配，台灣大學獲得新台幣23億元穩居第一，成大、陽明交大、清大居次。這是深耕計畫第1期5年的最後一年，預計明年起進入第2期。

教育部於民國107年起推動高教深耕計畫，總經費166.7億元，其中包含「協助大學追求國際一流地位及發展研究中心」，被學界稱為「打國際盃」的競爭型預算；也有維護學生平等教育權預算，主要是依照學生數分配。

教育部近期公布的111年度經費分配，是第1期5年的最後一年。教育部每一年度都會評核學校計畫執行成效，調整補助經費額度，111年度各校獲得的數額，和110年度略有增減，但差異不大。

台灣大學獲得23.25億元（去年23.26億元），其次是成功大學14.11億元（去年14.12億元）、陽明交通大學13.90億元（去年交大10.45億元、陽明3.44億元）、清華大學12.03億元（去年12.12億元）。其中陽明交大因學校合併，獲得的經費有較大幅度成長，並成功超車清大。

技專校院部分，3校合併後規模變大的高雄科技大學獲得3.97億元，其次是台灣科技大學3.14億元，台北科技大學2.46億元。

私校部分，台北醫學大學獲得2.69億元，崑山科技大學2.11億元，中國醫藥大學1.96億元。

由於高教深耕包含全面提升大學品質、維護學生平等受教權的計畫，因此部分已經停招、走向退場的學校，仍有獲得一些經費。例如已向教育部申請111學年度停辦並獲核准的蘭陽技術學院，仍獲得71萬元補助。

教育部長潘文忠5月在立法院教育及文化委員會曾表示，高教深耕第2期會延續，且總經費應該會再增加，不會低於第1期。（編輯：張雅淨）1110629