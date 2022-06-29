苗中彰投雲林大雷雨警戒 竹山道路變泥水汪洋

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南投縣竹山鎮等鄉鎮29日下起大雷雨，省道台3線靠近國道3號竹山交流道路段道路彷彿變汪洋，黃水一波一波湧向路旁店家。（森林邦提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣竹山鎮等鄉鎮今天下起大雷雨，省道台3線靠近國道3號竹山交流道路段再次大淹水，道路彷彿變汪洋，黃水一波波湧向路旁店家。目前已打開邊溝格柵加速排水，警方派員管制。

交通部中央氣象局今天下午發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含苗栗縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水及低能見度。

根據氣象局資訊，南投縣內對流胞分布竹山鎮、中寮鄉、集集鎮、水里鄉、鹿谷鄉等地；南投市也雷聲隆隆伴隨不小雨勢；竹山鎮則有居民在網路社團回報，省道台3線靠近國道3號竹山交流道路段大淹水，滾滾黃水一波接一波湧向路旁店家，道路彷彿變汪洋。

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根據民眾提供影片可見淹水路段位於台3線227公里處外埔橋路段，由於地勢相對南、北兩端低窪，因此，路面淹滿黃色泥水，大型車輛行經濺起大片水花；另外，竹山鎮鯉南路、竹山分局過溪派出所路段出現邊坡崩塌，大量泥水夾雜土石占據路面，警方派員管制警戒。

外埔橋所處地勢較低、通洪斷面窄且河道雜木叢生，遇強降雨，溪水易暴漲溢到橋面，公路總局雖完成外埔橋改建，但附近路段今天遇強降雨仍淹水，公路總局人員透露，這次淹水非從外埔橋下溪溝淹至路面，主因為竹山秀傳醫院方向流過來的邊坡排水及路面排水匯流往西，加上雨勢實在又猛又急，才在交流道口至外埔橋路段形成淹水，經打開邊溝格柵加速路面排水，積水已消退。（編輯：張芷瑄）1110629