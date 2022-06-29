颱風芙蓉估24小時內將生成 7/1起天氣不穩

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中央氣象局發布熱帶性低氣壓形成，預估24小時內有機會增強為今年第3號颱風芙蓉。7月1日起台灣天氣不穩定。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天發布熱帶性低氣壓形成消息，預估24小時內有機會增強為今年第3號颱風芙蓉，朝海南島、香港方向移動，不會侵台，但外圍環流在7月1日起影響台灣，天氣不穩定。

中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓生成訊息，上午8時的熱帶低壓的中心位置在北緯15.5度，東經117.0度，以每小時16公里速度，向西北進行；中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23公尺。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，目前預估這個熱帶低壓會往北北西轉西北方向、朝海南島到香港前進，不排除24小時左右會升格成今年第3號颱風芙蓉。

趙竑指出，預估增強為颱風後，因為移動路徑不適合它發展，後續難再增強，會維持輕颱的強度；預估芙蓉對台灣沒有直接影響，但7月1日起會受期外圍環流影響，台灣天氣變得更不穩定。

趙竑提到，另外在菲律賓東方海面的雲簇，在7月1日之前是它增強的最後機會，目前觀察它會往琉球海面方向移動，之後轉北至台灣東方海面，同樣對台灣沒有直接影響。

趙竑解釋，由於目前菲律賓東方海面的熱帶系統強度仍然不強，能否成為颱風的不確定性更大；但在逐漸北移的同時仍會有水氣影響台灣，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110629