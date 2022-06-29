吳德榮：7月起台灣在兩熱帶擾動間 天氣不穩定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天防高溫，午後則留意大雷雨發生；7月1日至5日台灣在兩個熱帶擾動之間，兩者皆有成颱機會，但不致直接侵襲台灣，預估將帶來4、5天不穩定天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲系集模式，模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展；兩者先後發展成颱的機率、逐日提高，7月4日晚間8時兩者皆已提高至70%。

吳德榮指出，兩者位置分別在廣東海面及台灣東方海面，其距離並不致有「藤原效應」，但彼此間水氣輻合的作用，對台灣天氣具關鍵性影響，將帶來4、5天不穩定的天氣。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天「太平洋高壓」北抬，東側水氣增多，花東及恆春半島偶有局部短暫陣雨；西半部晴午後多雲，高溫仍在攝氏35、36度左右，應注意防曬、防中暑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮提醒，今明兩天午後山區及桃園以南局部平地有大雷雨發生的機會，應注意「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，7月1日至5日台灣在兩個熱帶擾動（熱帶低壓或颱風）之間，直接侵襲機會雖低，但各地雲量增多，有局部短暫陣雨，水氣輻合的作用，更帶來不穩定的大氣，期間有明顯降雨；模式持續調整中，應隨時注意資料更新。（編輯：謝雅竹）1110629