颱風芙蓉最快6/30形成 7/1起水氣增多南部防大雨

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中央氣象局28日表示，各地為多雲到晴的天氣型態，各地高溫約攝氏32至35度。圖為台北市區午後天氣悶熱，民眾前往信義商圈逛街活動。中央社記者鄭清元攝 111年6月28日

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象局今天表示，位在南海的熱帶擾動預計最快明天增強為熱帶性低氣壓、不排除30日升格為今年第3號颱風芙蓉，將往香港方向移動；7月1日起水氣增多，南部及東南部防大雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天位在南海一帶的熱帶擾動可能會增強為熱帶性低氣壓，不排除30日會升格為今年第3號颱風芙蓉，預計往北北西方向，朝香港移動，對台灣沒有直接影響。

另外在菲律賓東方海面的熱帶系統是否會成颱，黃恩鴻指出，目前還只是雲簇，可能7月1日才會逐漸增強，預估會往北朝日本移動。

至於這兩個系統是否會發生藤原效應，黃恩鴻認為，由於兩個低壓的強度落差大，且距離不算近，因此不易發生互相牽引的情況，目前仍有不確定性，會再持續觀察。

黃恩鴻說，明天及30日水氣慢慢增多，迎風面東半部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，尤其在台東、恆春半島降雨明顯；夜晚清晨中部沿海有零星局部短暫陣雨。

氣象局並發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

黃恩鴻進一步說明，明天大部分地區則是多雲到晴、高溫悶熱，中南部地區及各地山區可能會有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機會；30日則是各地山區為主，可能有較大雨勢發生。

黃恩鴻提到，預計7月1日至3日，台灣處於大低壓帶中，水氣增多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，降雨以午後為主；其中南部及東南部恆春半島雨勢較大，可能有局部大雨發生。（編輯：管中維）1110628