相隔不到3個月 屏東萬丹泥火山2處爆漿[影]

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屏東萬丹泥火山28日上午又在灣內村的2個地點噴發，從灣內村長陳玉意拍攝的影片顯示，農田內不斷冒出泥漿。（圖取自陳玉意臉書facebook.com）

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（中央社記者洪學廣屏東28日電）屏東萬丹泥火山不到3個月，今天上午又在灣內村的2個地點再度噴發。一處噴發地點在田裡；另一處噴發地點與4月相同，一樣在灣內村皇源聖殿屋牆旁。

從灣內村長陳玉意提供影片，可以看到泥漿不斷從泉源聖殿旁牆角冒出，逐漸爆噴至少半人高，將黃色的牆壁瞬間噴成灰色，泥漿也淹了滿地；另一處農田內也不斷冒出泥漿，將四周的農作物噴灰。

當地民眾表示，萬丹泥火山噴發的時間和間隔不定，一年噴發1到2次，去年就噴發2次，間隔約半年，這次只間隔2個月；至於是否和今晨4時多高雄西南海域規模5.0地震有關，大家也不清楚。

所幸這次噴出的農田1期稻作已收成，只是泥火山的泥漿卻是讓農民相當困擾，上次噴發的泥漿土還沒清理完，現在新的泥漿又來了，光清理就令人相當頭痛。

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萬丹泥火山上次今年4月8日凌晨5時多噴發，一樣位於泉源聖殿旁，當時大量噴出的泥漿湧入聖殿內，讓殿內滿是泥漿。由於噴發口鄰近房屋，無法點火讓瓦斯迅速釋放，只能讓泥漿不斷噴發。

當時附近農田正值栽種1期水稻，灣內村長陳玉意透過手機拍攝紀錄，PO上臉書嘆「農民的心又在淌血了！」，並會同農民泥漿疏導到排水溝渠內，避免危及水稻作物。（編輯：孫承武）1110628