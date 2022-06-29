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台水產抽驗COVID-19均陰性 陳時中：還漁民清白

2022/6/29 17:24
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）中國指台灣竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，衛福部長陳時中今天再強調，台灣出口冷凍食品到世界各國，僅中國驗出病毒，也可能是當地感控沒做好，自主抽驗是想還台灣漁民清白。

中國日前指從台灣進口的白帶魚、竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，禁止進口1週。衛生福利部長陳時中昨天特地說明，食藥署自主採驗竹莢魚等共34件檢體內外包裝均陰性，證明國內相關漁產品質無虞；也指中國無端指控極其不當，國際貿易不該有此不公平待遇。

陳時中下午主持疫情記者會時，媒體詢及他昨天對中國一番喊話被視為參選台北市長起手式。陳時中則說，「沒有什麼政治解讀」，台灣出口冷凍食品到世界各國，但在冷凍食品外包裝上，只有中國驗出病毒。

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陳時中表示，想還台灣漁民清白，故台灣自己驗了不同時間、不同樣例來做，都很清楚看到沒有相關病毒檢出，若有國家要拿此事當貿易障礙要提出證據，也可能是進口地的感控沒有做好，這也是一種可能性。

媒體進一步追問陳時中參選時間點是否為7月中旬，及國民黨團要他先處理黑心快篩再參選。陳時中沒有回應參選時間點問題，僅說行政上的問題跟選舉無關，怎麼樣讓政策上能夠清楚並執行順遂，以及大家認為有疑義或弊端都需要釐清，這都是本來就應該要做的事情，與選舉無關。（編輯：陳政偉）1110629

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