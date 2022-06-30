更多編輯台推薦新聞：
土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬8846例 增118人死亡、291例中重症
首頁 / 生活

北市Novavax疫苗2管道接種 醫院擬8日開打

2022/6/30 13:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）50.4萬劑Novavax疫苗今天上午抵台，台北市副市長蔡炳坤說，已規劃透過醫院門診及預約系統2種管道接種，醫院暫定8日開打，預約系統則會於5日開放預約、11日開打。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑今天上午抵達桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心規劃，將提供18歲以上民眾接種，預計最快7月8日開打。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡炳坤今天上午出席智能防詐生態圈啟動儀式後接受媒體聯訪表示，還要向中央確認配貨時間與數量，但目前已經規劃以醫院疫苗特別門診及台北市疫苗接種預約登記系統2種管道接種，醫院暫定8日開打；預約系統會在5、6日開放預約，11日開打。

對於台北市是否規劃讓長輩優先接種，蔡炳坤說，因為中央沒有這樣的規劃，的確會擔心造成搶打潮，且難以預估需求量，因此初期會先觀察供需狀況，再做滾動式調整。（編輯：張銘坤）1110630

延伸閱讀
北市衛生局證實 景美醫院把流感疫苗打成高端議員指接種站太少 北市規劃醫院診所可預約施打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族