北市Novavax疫苗2管道接種 醫院擬8日開打

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）50.4萬劑Novavax疫苗今天上午抵台，台北市副市長蔡炳坤說，已規劃透過醫院門診及預約系統2種管道接種，醫院暫定8日開打，預約系統則會於5日開放預約、11日開打。

台灣透過COVAX機制獲配的首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Novavax疫苗50.4萬劑今天上午抵達桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心規劃，將提供18歲以上民眾接種，預計最快7月8日開打。

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蔡炳坤今天上午出席智能防詐生態圈啟動儀式後接受媒體聯訪表示，還要向中央確認配貨時間與數量，但目前已經規劃以醫院疫苗特別門診及台北市疫苗接種預約登記系統2種管道接種，醫院暫定8日開打；預約系統會在5、6日開放預約，11日開打。

對於台北市是否規劃讓長輩優先接種，蔡炳坤說，因為中央沒有這樣的規劃，的確會擔心造成搶打潮，且難以預估需求量，因此初期會先觀察供需狀況，再做滾動式調整。（編輯：張銘坤）1110630