專案教師給薪須比照專任 教部年底公開各校薪酬

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部近日公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，要求專案教師本薪、加給須比照一般專任人員，年底將公開各校薪酬狀況，藉此督促各校依法給薪。

根據教育部110學年度統計，台灣有3899名編制外專任教師（以下統稱專案教師），占教師總數的8.91%。高教工會等團體認為許多大專濫用專案教師，以較差待遇條件，進而剝削、壓榨年輕學術人員，多次向監察院等單位陳情。

教育部於5月23日公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，規範專案教師的授課時數、差假、薪酬等，須比照一般專任教師，8月1日起生效。

高教工會今天發布新聞稿，認上述實施原則是遲來的應有保障，希望教育部嚴密監督各大專有無確實落實「同工同酬」，避免高教體系壓榨新進人員。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，為了確保大專專案教師薪酬符合新規定，預計於今年10月蒐集各校資訊，在年底公開各校薪酬狀況。

另外，高教工會質疑實施原則仍有缺漏，例如未規範專案教師「不續聘」的程序，也未準用教師的申訴制度。

教育部回應，大專聘用專案教師應該是基於專業特殊屬性、產業實務經驗，或是因應未來系所整併及人員離退的短期需求；如果聘期是1年以上，學校應辦理評鑑，作為再聘與否的參考。

教育部也提到，專案教師如果認為學校作法損害自身權益，可依法提起勞資爭議處理或相關訴訟，請求救濟。（編輯：陳仁華）1110630