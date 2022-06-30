更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
電價調整方案7/1上路 教你用電費帳單判斷是否被漲價
首頁 / 生活

專案教師給薪須比照專任 教部年底公開各校薪酬

2022/6/30 20:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北30日電）教育部近日公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，要求專案教師本薪、加給須比照一般專任人員，年底將公開各校薪酬狀況，藉此督促各校依法給薪。

根據教育部110學年度統計，台灣有3899名編制外專任教師（以下統稱專案教師），占教師總數的8.91%。高教工會等團體認為許多大專濫用專案教師，以較差待遇條件，進而剝削、壓榨年輕學術人員，多次向監察院等單位陳情。

教育部於5月23日公告「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，規範專案教師的授課時數、差假、薪酬等，須比照一般專任教師，8月1日起生效。

高教工會今天發布新聞稿，認上述實施原則是遲來的應有保障，希望教育部嚴密監督各大專有無確實落實「同工同酬」，避免高教體系壓榨新進人員。

教育部今天稍晚以文字回應中央社指出，為了確保大專專案教師薪酬符合新規定，預計於今年10月蒐集各校資訊，在年底公開各校薪酬狀況。

另外，高教工會質疑實施原則仍有缺漏，例如未規範專案教師「不續聘」的程序，也未準用教師的申訴制度。

教育部回應，大專聘用專案教師應該是基於專業特殊屬性、產業實務經驗，或是因應未來系所整併及人員離退的短期需求；如果聘期是1年以上，學校應辦理評鑑，作為再聘與否的參考。

教育部也提到，專案教師如果認為學校作法損害自身權益，可依法提起勞資爭議處理或相關訴訟，請求救濟。（編輯：陳仁華）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族