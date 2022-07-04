陳吉仲肯定6縣市深耕食育 重申芒果不會讓人染疫

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2022食育力五星城市頒獎典禮4日舉行，農委會主委陳吉仲出席頒獎；他也重申，芒果不會傳染疫情給人，呼籲澳門政府提出科學根據。中央社記者楊淑閔攝 111年7月4日

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）花蓮縣等6縣市今天獲頒食農教育推廣有成獎項，陳吉仲說，將把獲獎縣市的推動經驗推廣到其他縣市；他並說，芒果不會傳染疫情給人，呼籲澳門政府提出科學根據。

「2022食育力五星城市頒獎典禮」今天舉行，陳吉仲受邀頒獎給獲獎之一的花蓮縣（縣長徐榛蔚），其他獲獎縣市還有嘉義縣、嘉義市、台東縣、高雄市及宜蘭縣，共計6縣市獲此殊榮。

陳吉仲除了恭喜獲獎的6縣市，他說，此獎項針對四大面向進行評比，包含農業跟環境、文化跟教育、營養跟健康、衛生跟安全，獲獎縣市代表其食農教育做得最好、是各縣市的典範，農委會會將其經驗推廣到其他縣市。

陳吉仲並說，農委會正在推動食安政策，要讓消費者吃到的有機、友善、產銷履歷的農產數量快速進展，其中取得產銷履歷農產的耕作面積已超過6萬公頃、有機及友善則達1.8萬公頃，吃這兩大類國產農產百分之百安全。

其次，農產檢驗規模提升已近10倍，其中學校午餐食材的畜產品1年原不到200多件，現在全面檢驗；以前1年的蔬菜、水果檢驗不到幾千件，現在超過1萬件。

再者，還要推廣食農教育進行扎根，包含讓學校午餐擴大使用在地食材，同時推動零飢餓活動。

接受聯訪時，對於媒體持續關心澳門近日兩度指稱從台灣輸入的芒果驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，陳吉仲重申，芒果是不會確診COVID-19的，會確診的是人，且芒果不會傳染疫情給人，全球所有研究、世界動物衛生組織（WOAH）都沒有相關科學依據，澳門政府連續兩次做這樣宣布，感到很遺憾，請澳門政府提供相關科學證據。

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陳吉仲也表示，感謝衛福部針對中國日前聲稱從台灣輸入的白帶魚、竹筴魚外包裝檢出COVID-19病毒陽性進行相關檢測，上週已公布，全部都是陰性。

至於輿論仍關注農畜產品會否漲價，陳吉仲再度說明，COVID-19疫情造成國際船運塞港、俄烏戰爭等國際情勢牽動製作飼料所用原物料國際價格上漲，農委會已祭出釋出公糧陳米30萬公噸替代進口飼料玉米、政府持續推動營業稅降到零等措施因應，目前掌握資訊顯示7、8月後飼料價格會回跌，相信畜產品價格也會有所反映。（編輯：陳仁華）1110704