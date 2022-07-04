旅遊業看好跨境旅遊熱潮 民眾樂觀10月開邊境

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（中央社記者余曉涵台北4日電）隨著各國陸續解封，旅遊業者看好跨境旅遊熱潮，根據業者統計，35%民眾看好今年10月後台灣會開放邊境，入境免隔離；也有32%民眾認為9月就會開放。

隨著各國加速邊境開放帶動跨境旅遊熱潮，不少民眾迫不及待飛往海外，旅遊業者KKday看好跨境旅遊熱潮，即日起舉辦「全民海外回娘家計畫」，邀請旅客猜何時返台免隔離。

KKday表示，根據最新統計，民眾最看好今年10月以後會開邊境，占比為35%；其次是9月有32%，8月有28%，民眾最不看好7月免隔離，只有5%。

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KKday說，只要進行線上答題，預測「何時開放回台免隔離」，再依序回答最想飛的國家、城市，並完成0元下單，就送價值1000元的航空旅遊金，至於答對免隔離日期的民眾，還有機會抽中首獎「航空聯票」商品兌換券，含來回機票及當地特色體驗。

易飛網則是布局疫後商機，祭出「解封3支箭」，瞄準日本與越南包機、機+酒一站式比價網及台灣虎航機上綜合運營權，要迎接疫後報復性出境旅遊熱潮，持續開創營運動能。（編輯：管中維）1110704