15縣市大雨狂灌 雙北桃園淹水警戒

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（中央社記者曾智怡台北4日電）中央氣象局今天下午針對北北基等15縣市發布大雨特報，目前台北市、新北市、桃園市處於淹水警戒範圍，一級警戒區域包括新北市鶯歌區、樹林區，二級警戒則有台北市北投區、士林區、桃園市龜山區、八德區與新北市新莊區等地。

氣象局今天下午發布大雨特報，西南風影響及午後熱對流發展旺盛，北北基、中南部及宜花等15縣市可能有局部大雨發生。

水利署也針對台北市、新北市、桃園市發布淹水警戒，截至下午3時54分，一級警戒區域包括新北市鶯歌區、樹林區，二級警戒則有台北市北投區與士林區、桃園市龜山區、八德區以及新北市五股區、新莊區與板橋區。

新北市長侯友宜今天下午4時在臉書發布訊息，因應強降雨，新北市災害應變中心已強化三級開設。降雨集中在鶯歌、板橋、樹林、新莊、五股、蘆洲地區，提醒民眾注意瞬間大雨；山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。

侯友宜表示，為顧及市民朋友安全，今天下午3時已進行疏洪十路以北區域路段（及越堤道）管制，請民眾提早配合改道。（編輯：潘羿菁）1110704

新北市樹林區保安地下道及中山地下道等處4日因午後大雷雨，造成地下道積水，樹林警分局立即調派員警及義交至現場，捲起褲管進行交通疏導。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年7月4日

新北市樹林區保安地下道及中山地下道等處4日因午後大雷雨，造成地下道積水，警車到場疏導交通。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年7月4日

新北市4日下午雷陣雨侵襲，因瞬間雨量大，造成多處積淹水。水利局表示，二重疏洪道受潮汐影響，使得大量雨水不易排出而積淹水。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年7月4日

新北市4日下午雷陣雨侵襲，新莊區、樹林區及蘆洲區瞬間雨量大，造成多處積淹水。圖為街道積淹水情形。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年7月4日

圖為立委蘇巧慧樹林服務處外淹水情形。（圖取自facebook.com/chiaohui.su）

台北市士林區。（圖取自facebook.com/taipeisuyuchen）

新北市樹林區地下道。（圖取自facebook.com/shulinpolice）

▼新北市樹林區淹水情形