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鳳梨銷日持續成長 受疫情影響外銷總量尚未達標

2022/7/6 13:36
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）農委會主委陳吉仲今天表示，今年鳳梨迄今共出口2萬842公噸（目標3萬公噸），銷日占1萬8179公噸，較去年成長6.3%。國際處補充，尚未達標與外銷其他市場受疫情影響減少有關。

農委會今天召開「全國績優休閒農業區頒獎典禮」，陳吉仲接受聯訪時，對於媒體關注今年鳳梨出口總量尚未達標，做出以上表示。

陳吉仲指出，農產品約6成直銷給消費者、4成做加工，鳳梨外銷方面，因消費者行為已經改變，特別是日本、台灣的消費者不可能買一整顆回家自己處理，所以要強化在產地做好截切處理的工作，未來可以搭配低溫或冷凍（攝氏負40、80度），用食品模式出口。

他強調，外銷目標（3萬公噸）是自己給自己訂的要求，去年外銷到日本1.7萬公噸，今年超過1.8萬公噸，且今年到7月初為止已外銷2萬餘公噸到中國以外市場，較去年增加7%或8%；但更重要的是確保產地價格水準，讓農民受益，產地價今年每公斤新台幣24元、比去年的22元高，對照2020年仍有輸銷中國市場，以及2019年的20元，近年產地價都有更高。

他說，目前日本最大農產通路商正在台灣產地媒合截切技術，因此非常有信心可以讓鳳梨大幅度透過冷鏈加工技術精進，外銷日本跟全球市場。

陳吉仲強調，日本消費者不可能買一整顆，可能是買一片回去食用，然後看看國內市場，今年在全聯推出切好的鳳梨，也更方便食用，都是為了迎合市場而精進。

農委會國際處補充，目前日本最大農產通路商將採取的截切處理，是從台灣整顆輸銷日本，在當地截切後經由冷鏈運送上市。

關於媒體追問今年外銷新加坡僅去年的12%。陳吉仲坦言，受到去年首次外銷非中國市場的國際正規貿易模式，業者沒做到全程冷鏈，回溫導致黑心出現有關；現在農委會會全力把分級包裝、用藥薰蒸等所有流程再精進。

農委會國際處說明，今年鳳梨外銷目標為3萬公噸，迄今累計出口2萬842公噸，其中輸銷日本1萬8179公噸，比去年的1萬7094公噸成長6.3%。

國際處指出，今年出口其他市場，受疫情等因素影響而減少，例如今年出口香港迄今2502公噸，比去年同期（1月1日到7月5日）的5855公噸少3300多公噸；韓國迄今出口79公噸，量也不多。（編輯：張芷瑄）1110706

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