本土BA.5疫情最新情形 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北7日電）國內COVID-19疫情緩降，但昨天新增2例Omicron BA.5亞變種病毒的本土病例，疫情是否擴散及相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，昨天共新增3萬4499例本土病例，確診數持續下降，中重症個案增275例，其中95例死亡。

值得注意的是，昨天新增一名1歲男童死亡病例，個案是有神經系統疾病的患者，發病隔天送急診期間突然心跳停止，經急救後不幸過世，死因為COVID-19合併神經系統疾病；另增3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症個案，兒童重症累計88例，其中包括30名MIS-C個案，死亡個案累計22例。

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在國內疫情方面，昨天出現全台首例Omicron BA.5本土病例，且一口氣新增2例，2名個案疑因接送2名美國返台家人時，在密閉的車內遭傳染，為一起家庭群聚事件，由於1名密切接觸者檢驗為陰性，指揮中心研判BA.5尚未進入社區，並滾動式調整防疫措施。

不過，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民指出，BA.5傳染力比原本主流的BA.2更強，也可能降低疫苗保護力，所幸台灣才剛剛經歷一波本土大流行，研判要到8月才會出現另一波疫情，單日確診數恐回升至5萬例或更高。（編輯：管中維）1110707