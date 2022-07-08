蔡總統4年前見證開課 台巴科大首批交換生結業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中、許秩維台北8日電）台灣科技大學協助友邦巴拉圭籌設的「台巴科技大學」，首批來台交換生今天下午正式結業，總統蔡英文4年前曾在巴拉圭主持先修班開課，將見證結業典禮的里程碑。

2017年7月，前巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）來台訪問，邀請蔡總統啟動雙邊合作計畫，以成立「拉丁美洲最好的科技大學」為目標，共同推動台巴科大（The TAIWAN-PARAGUAY Polytechnic University, UPTP）計畫。

台巴科大由巴拉圭負責興建校舍等硬體設施，台灣科技大學協助規劃建校藍圖，並派遣師資、設計課程、購買實驗室設備，專責為巴拉圭培育工程及技職人才。

蔡總統於2018年8月出訪巴拉圭，第一站就是主持台巴科大先修班的開課儀式，見證兩國教育合作成果。蔡總統當時提到，先修班首年提供400個名額，卻吸引4000多人報名，可見能參與的都是菁英，佩服學生們對投入國家發展的熱情，也感謝對台灣高等教育品質的肯定。

2019年3月，台巴科大第一屆正式開學，共設4個系、錄取109名學生。之後幾年，每年都招收約100名學生，大一、大二先安排在巴拉圭當地上課，大三以交換生身分到台科大學習一年半，於2021年首度有學生抵台。

有趣的是，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，全球許多學校停課，去年初台巴科大開學不到一週，也被迫暫停實體課，但台科大教師運用遠距教學模式，把課程製成影片，讓巴拉圭學生每天看影片、交作業，再由助教批改，突破疫情的限制，讓台巴科大成為巴拉圭唯一正常教學的大學。

台科大校長顏家鈺日前接受中央社專訪表示，學校盡量安排機會，讓巴拉圭學生能考察台灣的重大建設，例如淡江大橋、機場擴建工程等，瞭解實務的運作。巴拉圭正在發展，很需要這些技術人才，學生們回國貢獻，也會把在台灣的經驗帶回母國。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

顏家鈺自信地說，台科大的產學合作模式，不是很多學校做得到，相信台巴科大的成功經驗，能讓其他國家看到後心生羨慕，也會願意與台灣高教展開合作。

台巴科大學生米爾可（Milko）日前接受中央社採訪表示，真的希望有更多學生像他們一樣，能夠體驗到這些課程和活動，也希望台灣和巴拉圭的關係永遠堅定。學生阿勒漢德羅（Alejandro）也說，希望兩國保有美好的兄弟之情，繼續提供機會給年輕學子。（編輯：管中維）1110708