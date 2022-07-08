台巴科大每年招100學生 競爭可比巴拉圭第一志願

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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣科技大學協助友邦巴拉圭籌設的「台巴科技大學」，每年招收約100名學生，入學競爭相當激烈，可比當地的第一志願大學。

2017年7月，前巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）來台訪問，邀請總統蔡英文啟動雙邊合作計畫，以成立「拉丁美洲最好的科技大學」為目標，共同推動台巴科大（The TAIWAN-PARAGUAY Polytechnic University, UPTP）計畫。

在台灣科技大學的協助下，台巴科大於2018年招收先修班，2019年第1屆正式開學，每年招收約100名學生，2021年首度有學生來台交換1年半，今天在台科大舉辦結業典禮。

蔡總統今天出席結業典禮，致詞時提到，她於2018年出訪巴拉圭，第1站就是主持台巴科大先修班的開課儀式，其中許多人來台當交換生，「很高興在台灣再次看到你們。」

蔡總統致詞中，肯定台巴科大是國際高等教育合作和台灣技職教育輸出的典範。台科大克服文化、語言、地理的隔閡，尤其是近年遇到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，仍盡力協助友邦培育卓越工程人才。

蔡總統並祝福台巴科大學生享受學習的過程，多與本地學生分享母國巴拉圭，讓台灣校園有更多元的文化。她也祝福學生畢業後能貢獻所學，並促進台灣、巴拉圭的友誼。

台科大校長顏家鈺表示，希望台巴科大學生這一年半的生活中，認識台灣的文化、民主，將在台灣學習的知識和經驗帶回巴拉圭，在貢獻母國建設之餘，也不要忘記台灣。

台科大資訊工程系主任鮑興國會後接受中央社採訪表示，台巴科大每年招收約100名學生，競爭非常激烈，甚至與當地第一志願亞松森大學不相上下。

鮑興國表示，台巴科大以全英語教學，光是英語一關就刷掉不少人。學生來台後，勢必受到很大的文化衝擊，尤其是台灣工程教育的嚴格要求，以及相關工程建設的推動。

首屆台巴科大學生來台期間，歷經2次疫情停課，各約2個月，學生被迫在宿舍中遠距學習。不過鮑興國說，學校有提供相關3C設備，台灣網路的便捷，相信也會讓巴拉圭學生留下深刻印象。

鮑興國說，多數台巴科大學生會回國就業，但也有不少學生表達，想在台灣繼續升學或就業，尤其台灣有許多高科技公司和資訊廠商，未來如果有機會，也會盡量安排相關實習機會。

台巴科大學生王嘉月（Sebastian Estigarrbia Remero）今天接受中央社採訪表示，在台灣看到許多美麗的自然和人文風景，也為高科技建設留下深刻印象。他希望兩國人民可以更加瞭解彼此的文化，台灣、巴拉圭都有可以貢獻於世界的地方。

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台巴科大學生古提瑞茲（Milko Gutierrez）表示，很喜歡台灣的文化和人民的熱情，尤其是很願意幫助異鄉遊子。他回國後，一定會分享在台經驗給朋友，高度推薦來台留學，他本身也很想再回到台灣。

今天代表學生致詞的艾雅拉（Ivan Ayala）分享，從台灣的教授身上，除了學到專業知識，更重要的是工作態度。他感性地說，台灣可能是地球上距離巴拉圭最遙遠的地方，但也會是他們的另一個家鄉。（編輯：陳政偉）1110708