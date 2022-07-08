國境何時能解封 陳建仁：疫苗先打好打滿

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）台灣本土COVID-19疫情漸趨緩，外界關注國境解封。前副總統陳建仁今天說，當第3劑接種率達75%以上，民眾會比較放心，同時強調追加劑接種後抗體價佳，呼籲儘速接種疫苗。

陳建仁接受「官我什麼事」節目專訪，今天釋出訪問內容，專訪談及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、新興人畜共通傳染病等。

根據衛福部統計，截至6日為止，疫情緩降，近一週新增病例數23萬5270例，較前一週下降19%，顯示新增病例及重症病例均呈下降趨勢。

陳建仁今天表示，台灣疫情在Omicron病毒變異株橫掃下，雖已經有15%人得到感染，但疫情仍在緩降中，每天約4萬人確診，相信7月中旬可以降到每天1萬人以下，甚至更好也說不定。

陳建仁提到，現在最重要的是如何在疫後重建台灣韌性，包含衛生、經濟及環境等。

至於何時可以國境解封，陳建仁說，國門要解封，以台灣民情來看，必須自己先是安全的，大家才會放心並接受政府解封。

陳建仁說，解封有3件事情很重要，其中之一包含疫苗打好打滿，目前台灣疫苗接種第1劑者超過9成2、第2劑8成3、第3劑則是約7成，在世界重要國家排名屬於前段班，如果第3劑接種可以到75%、80%以上，有了很好的保護力，民眾才會比較放心國境解封。

陳建仁也提到，新英格蘭醫學雜誌日前研究指出，打過兩劑mRNA疫苗者，過了半年以後抗體價會消失、沒有保護作用，如果這時候自然感染，抗體價就又會上升、又有保護作用。

但同時研究也分析，打過3劑疫苗的人，其抗體價跟打過兩劑且自然感染者是完全一樣的，因此陳建仁呼籲，一定要追加接種疫苗，才會有很好的保護力。（編輯：管中維）1110708