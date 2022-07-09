分科測驗11、12日登場 10日開放看考場

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（中央社記者陳至中台北9日電）大學分科測驗7月11日、12日登場，10日下午2時到4時開放查看試場，不過考生不能進到教室內，只能在外確認座位安排。確診或處於居家隔離等狀況的考生，不開放查看試場。

分科測驗的前身為指定科目考試（指考），因應108課綱與111學年度大學考招改革，測驗科目減少3科（國文、英文、數乙），並從3天縮短為2天，今年約2.9萬人報名。

根據大考中心網站公布的訊息，一般考場將於10日下午開放考生查看試場，必須配合量體溫、戴口罩。由於分科測驗是選考，考生可能只有11日或12日要考試，但仍統一於10日看考場，考生務必留意。

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分科測驗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施包括考場進出動線、用餐使用隔板、試場通風等；並開放輕症或無症狀確診考生應考，將使用獨立考場（居家照護考區），與一般考生區隔。

大考中心網站的分科測驗試務專區已設置「COVID-19 自主填報專區」，屬於確診、居家隔離、居家檢疫、自主防疫等身分的考生，務必上網填報。如果沒主動填報、據實填寫，經查證屬實，將取消考試資格，即便已透過後續管道分發入學，也會取消錄取資格，且沒有補救措施。（編輯：張芷瑄）1110709