桃園機場營運增溫 6月客運量較去年同期增191%

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（中央社記者吳睿騏桃園機場12日電）桃機公司今天公布6月營運統計，客運量19萬9418人次、航機起降9412架次，與去年同期相較，分別增加191.96%及12.74%，顯示客運表現逐漸增溫。貨運量則減少4.71%。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，隨著各國疫苗覆蓋率提升及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫政策調整，國際間旅行逐漸重啟，加上台灣從6月15日恢復轉機作業後，光是7月1日至10日短短10天，就有2萬1653人次於桃機轉機，機場人流明顯回升。

桃機公司指出，累計1至6月客運量為73萬4152人次，較去年同期45萬6552人次，增60.80%；航機起降5萬3383架次，較去年同期5萬131架次，增6.49%。

另外累計1至6月貨運量132萬8070公噸，較去年同期的135萬8207公噸，減2.22%。桃機公司說，在中央流行疫情指揮中心與交通部的指示下，已積極為復甦做好準備，並進行包括南北跑道刨鋪整建及航廈設施修繕等計畫，持續提升桃園機場設施及服務。

桃機公司表示，桃機從6月15日開放入境旅客親友接送，經過半個月的宣導及實際營運，統計7月1日至10日期間，親友接送比例占入境旅客達40.22%。

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桃機公司指出，因應尖離峰時段旅客密度的差異，桃機公司除持續依入境旅客變化滾動調整防疫車隊調度外，也會依現場排隊狀況開設防疫計程車第二上客處，優化排隊候車動線並加速旅客疏運。

因應COVID-19變異株BA.5的傳播風險，桃機公司也呼籲接機親友，遵守相關引導及防疫規定。桃機將持續以三級警戒標準執行清消措施，並依政府指示落實各防疫措施，隨時因應政策進行相關作業調整，守護國門健康安全。（編輯：李錫璋）1110712