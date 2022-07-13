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台師大斥資17億蓋學生宿舍 供3千床位9月入住

2022/7/13 11:32（7/13 12:16 更新）
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台灣師範大學12日舉行學生第2宿舍落成揭牌暨啟用典禮，宿舍落實智慧綠建築理念，可提供約3000張床位，今年9月可開始入住。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月13日
台灣師範大學12日舉行學生第2宿舍落成揭牌暨啟用典禮，宿舍落實智慧綠建築理念，可提供約3000張床位，今年9月可開始入住。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月13日
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（中央社記者許秩維台北13日電）台灣師範大學斥資新台幣17億元，在公館校區興建學生第2宿舍，可提供約3000張床位，並設有簡易廚房、閱讀室、公共衛浴等設施，今年9月可開始入住。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，學生第2宿舍建築專案工程自2014年啟動規劃，是台師大歷年來投入最多工程經費的校園基礎建設，2018年開始動工興建2棟地上18層、地下2層的建築，2021年底竣工，今年3月取得使用執照，昨天舉行落成揭牌暨啟用典禮。

台師大學生第2宿舍從規劃到完工歷時8年，坐落於新店溪河景第一排，並落實智慧綠建築理念，可提供約3000張床位，包括2人套房、3人雅房、4人雅房、無障礙寢室等房型，今年9月可開始入住，若不計因應防疫需求的保留床位，以過去申請住宿人數估算，住宿率可從65%提升到95%。

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台師大提到，寢室採木質地板、床鋪及衣櫃，並以防火門搭配智慧化門禁刷卡進出；4人雅房每學期約1萬5300元、3人雅房2萬400元、2人套房2萬5930元，各樓層還設有交誼廳、簡易廚房、閱讀室、公共衛浴及洗曬衣間，1樓也規劃可容納450人的多功能大型餐廳和便利商店、K書中心、健身房等。

台灣師範大學校長吳正己表示，新宿舍落成可讓學生有更好的生活品質，因應新宿舍落成，校區間通勤需求也將大增，未來除了增設校區往返接駁班車，總務處也鼓勵住宿生以單車代步，使用北市的現行單車道，響應台大系統3校倡議的「大學之道」特色單車道計畫，實行綠色通勤概念。（編輯：卞金峰）1110713

台灣師範大學在公館校區興建學生第2宿舍，可提供約3000張床位，寢室採木質地板、有床鋪及衣櫃，並以防火門搭配智慧化門禁刷卡進出。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月13日
台灣師範大學在公館校區興建學生第2宿舍，可提供約3000張床位，寢室採木質地板、有床鋪及衣櫃，並以防火門搭配智慧化門禁刷卡進出。（台師大提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月13日
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