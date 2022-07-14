大林慈濟75歲醫師林英龍長年守護偏鄉 月休僅2天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣大埔鄉長吳明勳（右）13日特別前往大埔醫療站贈送匾額，感謝大林慈濟醫院長駐醫師林英龍（左2），以及每週三風雨無阻上山看診的中醫部醫師葉明憲（右2）無私奉獻。（大林慈濟醫院提供）中央社記者黃國芳傳真 111年7月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣14日電）嘉義縣大林慈濟醫院家醫科醫師林英龍，至偏鄉大埔醫療站服務至今逾6年，每個月只休2天，其餘時間都奉獻當地鄉親，疑難雜症全都包，還兼顧夜間緊急醫療，十分辛苦。

嘉義縣大埔鄉長吳明勳昨天特別至醫療站贈送匾額，感謝長駐的醫師林英龍，以及每週三風雨無阻上山看診的中醫部醫師葉明憲。吳明勳認為林英龍、葉明憲將鄉親當作家人般的照顧，溫暖偏遠大埔鄉親的心。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，現年75歲家醫科醫師林英龍自2016年3月1日起至大埔醫療站服務至今，因當地醫療資源缺乏，林英龍雖是一名內科醫師，但須兼具各種緊急醫療處置，包括民眾被蛇咬傷、遭虎頭蜂螫傷、騎重機車禍、急性心血管疾病等。

院方指出，林英龍在大埔醫療站服務至今，已為248外傷患者順利縫合，處理111名遭蜂螫民眾，搶救很多民眾性命，不過，林英龍總是謙虛認為，這是大家通力合作才能成就此事，不是他一個人就能完成。

吳明勳表示，鄉親非常感恩大林慈濟醫院願意進駐大埔偏鄉，除了感謝大林慈濟醫院外，更感謝林英龍及葉明憲長期投入醫療服務。林英龍在大埔服務逾6年，每個月只休假2天，其餘時間都奉獻給大埔鄉親，一般醫師很難做到這種程度，且疑難雜症全都包，還要兼具夜間緊急醫療，非常辛苦。

吳明勳指出，葉明憲在大埔醫療站是每週三的門診，雖然只有上午門診，卻常常發現葉明憲下午及晚上都還在醫療站，且有時還會到病患家中關懷，這種投入的精神令人感動。

因此，吳明勳昨天特別代表鄉親頒贈匾額及感謝狀，吳明勳說，盡心盡力投入偏鄉醫療，如果沒有熱誠，很難持續下去，林英龍、葉明憲就是典範。（編輯：陳仁華）1110714