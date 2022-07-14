無印良品走出百貨 全台最大門市落腳高雄岡山

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

無印良品看好北高雄地區的發展潛力，將在岡山區開設全台第一家獨立經營的路面店，總坪數達700坪，成為現有最大門市；此為門市裡的「良品市場」，販售各式生鮮蔬果。（無印良品提供）中央社記者曾智怡傳真 111年7月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北13日電）無印良品展店策略不再追求插旗百貨，看好北高雄發展潛力，將在岡山區開設全台首家獨立經營路面店，推出咖哩輕食、烘焙麵包販售、自助收銀服務等，總坪數達700坪，成為現有最大門市。

無印良品表示，MUJI無印良品自2014年在台灣發展至今，一直是攜手百貨商場開設新門市；近年，為擴展商品與服務的多樣化，並期許店鋪成為鄰里交流的中心，開始以大坪數展店型態為方向，在探訪全台各地之後，看好北高雄地區的發展趨勢與潛力，將在岡山區開設全台第一家獨立經營的路面店。

岡山門市總坪數700坪，是現有全台最大門市，同時也讓全台店鋪累計達56間店。

岡山門市是高雄地區首次導入餐飲服務，在40坪、65個座位的餐飲空間裡，推出以MUJI無印良品暢銷咖哩調理包為主，所設計的咖哩輕食餐點，並搭配台灣當季蔬菜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣無印良品總經理吉田明裕表示，現在正處於轉型關鍵期，接下來搭配展大店規劃，店鋪可運用面積增多，將導入各種實驗性餐飲服務，摸索最適合台灣消費者的模式；未來更希望因地制宜，開發更多當地菜色。

岡山門市亮點包含全台首次推出烘焙麵包販售服務，打造高雄最大「良品市場」、全台最大家具陳列空間，導入食物共享服務、丹寧衣物再生箱、玻璃再生箱，以及全台首度推出「自助收銀」服務等。（編輯：黃國倫）1110714