立委質疑兒虐調查程序有缺失 籲完備相關規範

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時代力量立委王婉諭（左2）14日在立法院舉行記者會表示，新竹縣某幼兒園2019年7月發生男童遭教保人員不當對待事件，新竹縣教育局卻完全未通知該名受害男童及家屬，顯見調查之重大疏失，呼籲教育部國教署盡速補足現行兒少虐待案件調查程序的缺失。中央社記者張皓安攝 111年7月14日

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（中央社記者范正祥、郭宣彣台北14日電）時代力量立委王婉諭今天揭露一起幼兒園男童遭教保人員塞玩具至嘴巴、導致受傷的不當對待案例，質疑現行兒少虐待案件調查程序有所缺失，呼籲行政調查別只做半套，完備兒虐調查程序規範。

王婉諭於立法院中興大樓召開記者會，指出新竹縣某幼兒園於2019年7月10日發生男童遭教保人員塞玩具至嘴巴、導致受傷的不當對待事件。

記者會上也播放影片，從畫面顯示一名教保人員疑似情緒失控，大力拉扯坐在椅子上的男童，使其摔至地面，接著並持續拍打男童肩膀、手臂，更抓起男童的腳重重摔在地面。

受害男童的阿嬤今天出席記者會難過表示，當時孩子早上起床刷牙時，一直哭鬧說嘴巴很痛，起初家長擔憂孩子得了腸病毒，便帶孩子去看醫生，不料醫生診斷傷勢並非腸病毒造成，而是由外力造成，後來孩子才說出老師把玩具塞到他嘴巴。

男童阿嬤說，家長辛苦賺錢送小朋友上幼兒園，卻讓小朋友心裡一直都有陰影，實在難以接受；如果政府未善盡監督幼兒園之責，受害家長便得無助與煎熬。

為什麼發生在2019年的事，今天才召開記者會，王婉諭表示，主要因為直到今年才判決，以及關於此案，當時經查驗事發當日監視器影像後，也還清楚可見該名教保人員暴力責打另一名男童的畫面，但是這個部分竟然沒有處理。

王婉諭指出，2019年7月10日發生男童遭教保人員不當對待事件，施暴行為人遲至今年2月才獲判傷害罪，而在事件發生後的兩年半內，新竹縣教育局以案件進入司法程序為由，暫緩行政調查程序，使該名教保人員得持續任教至今年初。

王婉諭質疑，如果該行為人在這段期間內再次施暴，將是任何人都無法承受的責任。

她呼籲，教育部國民及學前教育署先前既已承諾將於幼兒教育及照顧法、教保服務人員條例的子法中完備兒虐調查程序的規範，則必須明定清楚，案件進入司法程序後，地方主管機關實應繼續行政調查，如果調查屬實，就該進行行政裁罰。

新竹縣政府發布聲明表示，教育局民國108年7月11日得知教保員不當對待幼兒行為，當日即訪談相關人員及查調監視器，並完成相關報告。

縣府表示，此案在今年2月判刑確定，教育局在5月16日取得判決書後，隨即登載這名教保員終身不得於教保服務機構任職。社會處於5月17日公布教保員姓名，且後續將依兒少權法裁處。教育局持續關心2名學生就讀國小的適應情形。

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縣府表示，因司法與教育相關系統並無介接，無法在判刑確定第一時間得知，也在此呼籲中央針對遭判刑確定的教保服務人員，應建立介接系統，將相關人員資料直接鍵入全國教保服務機構不適任人員資料庫，提供各縣市查詢。

縣府說，此外，在檢調單位調查過程中發現的另案，縣府得知後，已針對幼兒園未依相關法律通報部分裁處，並連同檢調單位提供監視畫面及相關調查資料，移請社會處依兒少權法妥處。（編輯：蘇志宗）1110714