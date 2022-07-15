信誼辦互動展 邀親子一探安野光雅數學圖畫世界

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信誼基金會即日起在台北舉辦「安野光雅．奇妙的數學世界」互動展，基金會指出，在已故日本繪本作家安野光雅的圖畫世界中，親子不用擔心數學太難，透過圖像和遊戲，孩子很快就能進入情境，在不斷嘗試中找出答案，進而體會數學樂趣。中央社記者陳至中攝 111年7月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）已故日本繪本大師安野光雅，擅長把數學概念轉換為易懂、好玩的圖畫書。信誼基金會今天起舉辦互動展，將安野光雅的作品立體化，邀請親子一同浸淫在數學和藝術的環境中。

信誼基金會舉辦的「安野光雅．奇妙的數學世界」互動展，今天起到26日連同新光三越夏日藝術季展出，親子免費入場。

安野光雅原本是國小美術教師，42歲開始圖畫書創作，創作出「進入數學世界的圖畫書」、「10個人快樂的搬家」、「奇妙的種子」等作品，擅長以淺顯的故事搭配精緻的圖畫，解釋艱澀的數學知識，一度獲得國際安徒生插畫大獎的殊榮，日本島根縣甚至還設立安野光雅美術館，展現對他的肯定。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，圖畫書將藝術和美感帶進孩子的生活，信誼將圖畫書立體化，讓書本不再只是閱讀，還能在遊戲環境中，沉浸在圖畫書營造的環境之中，讓孩子主動探索和學習。

廖瑞文表示，在安野光雅的圖畫世界中，親子不用擔心數學太難，透過圖像和遊戲，孩子很快就能進入情境，在不斷的嘗試中找出答案，進而體會數學的樂趣。

這項互動展8月底前將陸續在台北、高雄、台中巡迴展出，每地展期約2週，相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：陳政偉）1110715