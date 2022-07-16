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星宇向優秀機師招手 連民航局飛航檢查員都加入

2022/7/16 10:41
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（中央社記者汪淑芬台北16日電）星宇航空股份有限公司今年將有9架飛機陸續交機，4月招募優秀自行培訓機師，除其他國籍航空公司機師，連交通部民用航空局飛航檢查員都加入。

民航局標準組長吳家珍今天告訴中央社記者，確有擁機師執照的飛航檢查員7月初離職，而這名檢查員任職民航局時，不負責檢查星宇航空，無「旋轉門」問題。

外傳星宇航空挖角不少其他航空公司機師及維修人員，但星宇航空公關長聶國維接受中央社記者訪問表示，星宇航空都透過公開招募，挑選優秀人才，即使有外界推薦，仍須經招募程序。目前機師除星宇自訓，確有不少來自其他國籍航空，星宇也準備在國外招募外籍機師。

除機師，星宇也吸收不少其他國籍航空空服員。

聶國維說，星宇空服員來自四面八方，包括曾任職卡達航空、阿聯酋航空，但都是台灣人，日前才首度招募日籍空服員。

據民航局最新統計，截至5月底，星宇機師68人，包括46名正機師及22名副機師。

聶國維說，目前星宇約1700人，機師已超過100人，今年有9架飛機陸續交付，機隊數量從10架增加到19架，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，各國陸續解封後的市場需求，還會持續招聘各部門人才，預計今年底公司人數破2000人。（編輯：李明宗）1110716

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