第3種細胞分裂如何發現？中研講堂剖析研究旅程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北16日電）中央研究院助研究員陳振輝團隊發現「無合成分裂」細胞分裂模式、顛覆過去百年研究，中研院今天表示，陳振輝將於30日的中研講堂分享研究旅程，歡迎民眾報名。

中研院為了與民眾分享基礎科學研究成果，從2018年起在全台多個縣市舉辦科普演講，7月30日也將於宜蘭大學舉辦「中研講堂」，帶領民眾剖析統計科學與生命科學領域的前沿研究。

中研院表示，這次講座包含兩場次，第1場次為「一眼看穿數據重點－資料視覺化與探索式統計分析」，由統計科學研究所所長兼研究員陳君厚主講，講述統計學家如何用有效率的「統計繪圖法」與「視覺化環境」，因應多維度與高複雜度的巨量資料（Big Data）挑戰。

陳君厚率團隊開發多年的資料視覺化技術－廣義相關圖（GAP：Generalized Association Plots），可處理上萬個樣本及變數，他將透過分析中研院裡各研究所的人員組成、如何分辨香菇可食或有毒等實例，介紹此技術在生活上的應用，讓大家從「看資料」開始探索，學習「看圖」獲得資料所傳達的訊息。

第2場次則為「顯微鏡下的彩虹－顛覆過去發現的細胞分裂研究」，由細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝接力開講。

中研院表示，目前已知的真核細胞分裂方式有2種，分別是「有絲分裂」與「減數分裂」，陳振輝卻發現了第3種模式「無合成分裂」，其分裂過程不需要進行遺傳物質（DNA）複製，研究成果已於今年4月登上國際頂尖期刊「自然」（Nature）。

中研院表示，此研究不僅顛覆180年來觀念，也挑戰學界對於基礎生命現象的了解，陳振輝將講述發現「無合成分裂」背後的曲折旅程，為大家開箱介紹科學家怎麼想「發現的過程」。

中研院表示，講座將中央研究院臉書、YouTube頻道直播，邀請大家踴躍報名。（編輯：陳政偉）1110716