藍委：若不凍漲私立幼托電費 由教育部編預算補助

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多個幼教團體的代表18日前往國民黨立法院黨團拜訪，向立委遞交陳情書，盼爭取凍漲私立幼托園所電價。國民黨團總召曾銘宗（前排左2）、副書記長吳怡玎（前排右2）召開記者會，呼籲經濟部凍漲私立幼托園所電費，如果做不到，教育部應編列預算補助私立幼托園所電費。中央社記者范正祥攝 111年7月18日

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（中央社記者范正祥、郭建伸台北18日電）私立幼托園所未被列入這波不調漲電費的行業別中，引起關注。對此，國民黨立法院黨團今天呼籲經濟部對私立幼托園所凍漲電價，如果做不到，教育部應編列預算補助私立幼托園所電費。

經濟部電價費率審議會6月27日決議，平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%，但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6大產業及高中以下學校不調整。電價調整7月1日開始實施。

全國幼兒園暨教保人員聯盟總會理事長劉秋芳、中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣、中華國際幼兒文教聯合總會總會長陳和順、中華民國兒童教保聯合總會總會長劉上維一行，今天前往國民黨立法院黨團陳情，指「幼兒園、托嬰中心是小小孩的學校」，呼籲高中以下學校電費不調整，也應包含私立幼兒園與托嬰中心。

國民黨團與陳情團體代表共同召開記者會，總召曾銘宗主持、副書記長吳怡玎出席，一起呼籲經濟部將私立幼兒園與托嬰中心納入這波不調漲電費的行業別中。

劉秋芳表示，疫情期間私立幼兒園與托嬰中心都配合政府政策，校安通報也比照高中以下學校，為什麼在電價凍漲的行業別中，卻將私立幼兒園與托嬰中心排除。

另外，陳和順提及，政府宣示「孩子國家養」政策。他質疑，未將私立幼兒園與托嬰中心納入電價凍漲之列，有違政策旨意，應讓孩子們能夠在舒適環境中學習。

吳怡玎表示，幼兒園、托嬰中心是小小孩的學校，這波疫情對於私托、私幼的經營非常辛苦，電價上漲之後，更加艱難。尤其是私托、私幼不能任意調漲學費，必須經過教育部核可，政府「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，呼籲政府應將私托、私幼比照高中以下學校，電費全面凍漲。

曾銘宗表示，國民黨團呼籲經濟部對私立幼托園所凍漲電價，而且溯及既往，從7月1日開始；如果經濟部做不到，教育部應編列預算補助私立幼托園所電費。

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與會的教育部國教署學前組專門委員郭芝穎說，各界的意見，教育部有聽到。針對幼兒園受影響用戶，台電公司會透過節能診斷等服務，協助用戶做用電管理。

民進黨團幹事長鄭運鵬今天受訪指出，這次電價調整針對超高用電戶和高壓用電戶，以及1000度以上用戶。根據教育部了解，超過1000度以上的私立幼兒園及托嬰中心不多，目前看來可能漲價的有新竹、台中各一家，教育部還在盤整。（編輯：翟思嘉）1110718