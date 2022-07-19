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雙北等6縣市防高溫 大台北、中南部午後留意雷陣雨

2022/7/19 08:20（7/19 08:45 更新）
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中央氣象局19日發布高溫資訊，雙北等6縣市需防攝氏36度以上高溫。圖為台北市信義區街頭民眾撐傘遮擋毒辣陽光。（中央社檔案照片）
中央氣象局19日發布高溫資訊，雙北等6縣市需防攝氏36度以上高溫。圖為台北市信義區街頭民眾撐傘遮擋毒辣陽光。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，雙北等6縣市需防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，午後近山區偶有局部短暫雷陣雨；21日至25日將更酷熱、雨更少，部分地區有機會挑戰今年最高溫紀錄。

中央氣象局今天發布高溫資訊，太平洋高壓影響，中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機會；屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。氣象局提醒，中午前後紫外線偏強，外出應做好防曬並補充水分，慎防熱傷害。

氣象局表示，今天太平洋高壓逐漸西伸增強，轉偏南風，各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區和近山區平地仍有局部短暫雷陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「太平洋高壓」影響，各地高溫炎熱，北部、東半部最高氣溫仍在37、38度，應注意防曬、防中暑；午後近山區偶有局部短暫雷陣雨。

吳德榮說，預估明天高溫微降1度，仍高溫炎熱。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，21日至25日「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣將「更酷熱、雨更少」；22日起3天，部分地區有機會挑戰今年最高溫紀錄，應特別注意防曬、防中暑。

根據環保署空氣品質預報資訊，因環境風場為東南風，全台高溫炎熱，垂直擴散條件佳，空氣品質為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空氣品質區及馬祖、澎湖、金門為「良好」等級，北部空氣品質區為「普通」等級。（編輯：張芷瑄）1110719

中央氣象局19日發布高溫資訊，雙北、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局19日發布高溫資訊，雙北、宜蘭縣、台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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