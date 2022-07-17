更多編輯台推薦新聞：
Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩
國際

Kanatal樂團加拿大演出 唱出台灣之美獲滿堂彩

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖解／SUP立槳全台哪裡玩 裝備與安全須知下水前必看

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情
生活

圖輯／還脫不掉的口罩 疫情下只能靠眼神傳情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

氣溫飆升拉高用電量 台電調度水力機組因應

2022/7/17 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北17日電）中央氣象局今天針對9縣市發布高溫資訊。台電預估今天用電尖峰負載將出現在晚間8、9時左右，估最高用電達3400萬瓩，備轉容量率估仍有12%左右，且週一、週二也可能上看3950萬瓩，台電將機動調度水力機組，以確保供電無虞。

氣象局今天針對9縣市發布高溫資訊，其中雙北、花蓮一度出現近攝氏38度高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也提到，今明兩天北部、東北部最高氣溫可達37、38度，花東局部地區將出現極端高溫，應注意防曬、防中暑。

至於高溫是否對於週末的用電造成影響？台電表示，16日的用電尖峰負載出現在下午2時3分，達到3482萬瓩，與平常週六氣溫沒飆高的情況下約3300萬瓩的水準相比偏高，但備轉容量率仍有20.76%。

台電表示，今天預估用電尖峰負載將出現在晚間8、9時左右，最高用電預估達3400萬瓩，預估備轉容量率約12.5%；不過因今年水文狀況佳，會配合夜尖峰附載調度水力機組因應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電說明，據觀察，週五是上班日，所以週六用電量通常會比週五稍低，而週日用電量又會再低一些，週日最高用電通常在3200萬瓩左右，而今天預估最高值3400萬瓩，也算偏高。

台電預估，目前氣溫仍然偏高，週一、週二用電尖峰負載有機會達到3950萬瓩，台電週末雖有安排維修機組，但因今天有民營電廠（IPP）機組完成檢修且已於上午7時許完成併聯，多了25萬瓩供電能力，加上調度水力機組，因此可確保下週供電無虞。（編輯：蘇志宗）1110717

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族