氣溫飆升拉高用電量 台電調度水力機組因應

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）中央氣象局今天針對9縣市發布高溫資訊。台電預估今天用電尖峰負載將出現在晚間8、9時左右，估最高用電達3400萬瓩，備轉容量率估仍有12%左右，且週一、週二也可能上看3950萬瓩，台電將機動調度水力機組，以確保供電無虞。

氣象局今天針對9縣市發布高溫資訊，其中雙北、花蓮一度出現近攝氏38度高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮也提到，今明兩天北部、東北部最高氣溫可達37、38度，花東局部地區將出現極端高溫，應注意防曬、防中暑。

至於高溫是否對於週末的用電造成影響？台電表示，16日的用電尖峰負載出現在下午2時3分，達到3482萬瓩，與平常週六氣溫沒飆高的情況下約3300萬瓩的水準相比偏高，但備轉容量率仍有20.76%。

台電表示，今天預估用電尖峰負載將出現在晚間8、9時左右，最高用電預估達3400萬瓩，預估備轉容量率約12.5%；不過因今年水文狀況佳，會配合夜尖峰附載調度水力機組因應。

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台電說明，據觀察，週五是上班日，所以週六用電量通常會比週五稍低，而週日用電量又會再低一些，週日最高用電通常在3200萬瓩左右，而今天預估最高值3400萬瓩，也算偏高。

台電預估，目前氣溫仍然偏高，週一、週二用電尖峰負載有機會達到3950萬瓩，台電週末雖有安排維修機組，但因今天有民營電廠（IPP）機組完成檢修且已於上午7時許完成併聯，多了25萬瓩供電能力，加上調度水力機組，因此可確保下週供電無虞。（編輯：蘇志宗）1110717