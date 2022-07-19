長照住宿機構新確診數下降 致死率約2.6%

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北19日電）指揮中心今天公布，自今年1月1日至7月17日，住宿式長照機構累計5.6萬人確診，上週新增確診的工作人員及住民人數與前幾週相比已明顯下降，致死率約2.6%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，住宿式機構住民屬於重症或死亡高風險族群，據統計，自今年1月1日至7月17日，通報機構間數達1586家，確診住民人數為4萬4812人、確診工作人員數為1萬2089人，持續以社福機構人數最多、護理機構次之。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，住宿式機構上週（7月11日至17日）新增516名工作人員及1325名住民確診，比起前幾週數據明顯變少，由此可顯示COVID-19本土疫情仍在穩定下降。

自4月本土疫情開始爆發，統計至7月17日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有3609人，累計死亡人數1193人；7月4日至17日新增死亡人數為53人，護理機構37人最多、社福機構13人次之。

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住宿式機構確診住民投藥比率，7月11日至17日機構就地隔離安置集中照顧者平均開藥率為93%，一般護理之家、老人福利機構、精神照護復健機構開藥率皆超過9成，住宿式長照機構僅4成。羅一鈞說，主因是住宿式長照機構確診數少，經醫師評估或家屬意願，部分住民未投藥才導致比率偏低。

指揮中心指揮官王必勝表示，住宿式機構管理是指揮中心防疫重點工作，將會持續強化住宿式機構住民篩檢，一旦確診就會及時投藥，降低重症或死亡風險，也會適時調整防疫措施。（編輯：張雅淨）1110719