3個班就有1學生學習障礙 民團推零錢捐助學

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）關懷學習障礙兒童，民間團體今天指出，根據統計，國小每3個班級就可能有1名學生有學習障礙，但卻容易被誤解是不認真或偷懶，呼籲民眾支持「零錢捐」，幫助撕開負面標籤。

根據數據顯示，學習障礙是台灣特殊教育學生這十多年來成長最多的障礙類別，而學習障礙是因為神經心理功能異常，而出現注意、記憶、理解、推理、知覺和動作協調等問題，以致在聽、說、讀、寫及算等學習上有顯著困難。

聯合勸募協會今天攜手全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會舉辦「愛從1開始－學習障礙兒童助學計畫」記者會，邀請藝人周渝民擔任公益愛心大使，呼籲民眾關注學習障礙兒童。

聯合勸募理事長鄭信真表示，在台灣國民小學的特殊教育類別中，學習障礙人數是智能障礙的1.89倍、也是自閉症的2.21倍，整體占比約4成，換算之下，每3個班級就可能有1名學生飽受學習障礙困擾。

不過，因學習障礙並沒有外顯性，因此家長或老師們總會認為孩童是因為不認真、偷懶等因素導致學不好，而忽略真正問題。

聯合勸募表示，學習障礙人數已從101學年度的1萬246人增加至110學年度的1萬8148人，占比也從約20%提升至40%，要幫助這些學習障礙的孩童，得先要撕開這些負面標籤，理解後以鼓勵取代責備，並給予合適的學習策略和方法，才能幫助他們擁有光明的未來。

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聯合勸募表示，今年將與全台各地社福團體夥伴合作，預計幫助超過3400個有學習障礙或學習困境的兒童及家庭，提供逾2.4萬次課輔、教材或相關教育宣廣服務，陪伴他們在就學的路上用適合自己的方式順利學習。

聯合勸募也呼籲民眾9月30日前可到全台各地全聯福利中心捐出手中零錢或PX Pay點數，透過信用卡線上捐款，支持「學習障礙兒童助學計畫」，幫助孩童們提升學習成就。（編輯：張雅淨）1110719