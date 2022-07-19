外文院名如何正名 中研院：院內民主程序討論中

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）中研院外文院名因可能被誤解為「中國科學院」，如何正名外界關注，中研院今天說，目前已歷經4階段、數十場會議討論研商，持續以院內民主程序討論並蒐集意見中。

中央研究院外文名稱Academia Sinica，而Sinica意思是拉丁文「中國的」，有立委質疑中研院可能被誤解為「中國科學院」，因此立法院教育及文化委員會也曾通過臨時提案，要求中研院正名外文名稱。

台灣國家聯盟等多個本土社團發動要求中研院更改外文院名的連署，連署文批評中研院對正名程序態度消極，要求中研院儘速處理。

中研院晚間則回應，中研院外文名稱屬全院重大事項，需要充分溝通，並經院務會議及其他院內相關會議通過，為求慎重並符合程序正當性，從109年就積極處理，歷經4階段、數十場會議的討論研商，以院內民主程序廣泛討論、了解各方想法並蒐集意見。

中研院指出，討論4階段的第一階段為組成研議小組蒐集並審視相關資料，後續研議小組也於110年8月完成撰擬報告，並在第二階段以公文函送全院各研究所及研究中心請其周知同仁並討論，並請各單位於2個月內提供意見。

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第三階段則是聽取院士初步意見，中研院表示，已經於今年3月由3學組副院長分別召開會議，邀請各學組院士會議召集人、院士選舉籌備委員會召集人以及卸任副院長研商此議題，後續也將「研議本院外文名稱報告」檢送全體院士參閱，彙整後共獲近200則院士意見。

至於第四階段，中研院表示，經綜整院內各單位及院士所提意見提供全院同仁參閱，並於院務會議詳加討論，會中對此議題廣泛傾聽、尊重多元民意，瞭解想法與意見，而該次院務會議經出席人員提出動議，並獲過半數同意，決議將正名案延期至下次院務會議再討論，目前相關討論持續依循院內民主程序進行中。（編輯：李錫璋）1110719