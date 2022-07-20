境外非學位生何時可來台 教長：已向指揮中心申請

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（中央社記者許秩維台北20日電）教育部長潘文忠今天表示，針對開放境外非學位生來台就學事宜，近期已向疫情指揮中心提出申請，待核定後，會請各大學盡快通知境外生。

教育部7月啟動111學年度大專境外生專案入境作業，開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生入境，近日再新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」。

教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪時表示，教育部在6月底獲疫情指揮中心同意後，已請各大學就境外學位生、交換生、華語生等進行入學通知或準備；針對來台研習2個月以下的華語生、交換生、短期研修生等，教育部已向疫情指揮中心提出申請，希望恢復到疫情前，讓各類境外非學位生能來台學習。

至於是否來得及趕上新學期9月開學，潘文忠提到，由於近期才提出申請，目前尚無確切日期，但在考慮防疫優先和防疫量能前提下，待這波申請核定後，會請各大學盡快通知境外生。

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111學年度陸生來台就讀碩博士班正式分發榜單日前公告，招生達成率僅3成1，由於中國近幾年僅限在台陸生報名碩博士班，也讓陸生聯招會擔心未來招生更加困難。

潘文忠指出，台灣是學術自由的環境，過去陸生和台生有很好互動交流，教育部也秉持歡迎態度，但可惜的是，中國自109學年起片面限制陸生來台學習機會；教育部和陸委會、海基會等單位會持續努力，秉持協助兩岸青年交流的態度，也希望中國不要讓陸生少了來台灣學習的機會。（編輯：陳仁華）1110720