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通學步道推手朱國良獲師鐸獎 曾是昆凌的美術老師

2022/7/20 16:22（7/20 16:26 更新）
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高雄市楠梓區加昌國小美術老師朱國良20年前為學校設計通學步道，當時在拍攝作品時，偶然拍下就讀加昌國小的藝人昆凌（左）和父親路過身影。（朱國良提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月20日
高雄市楠梓區加昌國小美術老師朱國良20年前為學校設計通學步道，當時在拍攝作品時，偶然拍下就讀加昌國小的藝人昆凌（左）和父親路過身影。（朱國良提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月20日
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）教育部公布今年師鐸獎名單，高雄市有3名教師獲獎，其中加昌國小教師朱國良是「高雄市通學步道計畫」的重要推手，也是藝人昆凌在小學時的美術老師。

今年54歲的朱國良，是楠梓區加昌國小的美術老師，原本從小立志當畫家，不過他將夢想投注到教育，在加昌國小教美術長達26年。今年獲選師鐸獎，讓全校師生同感榮耀。

朱國良也是「高雄市通學步道計畫」重要推手，他今天接受中央社記者訪問表示，當時學校有道牆因921大地震傾斜要拆除重建，他想起曾在國外看過的行人步道，建議學校可以闢建類似供學生安全行走的步道，步道牆面用壁畫加以裝飾。

學校採納朱國良的意見後，闢建了有馬賽克磁磚拼貼壁畫的通學步道，當時獲得高雄市政府高度認同，大力推廣至其他學校，成了高雄市通學步道的起源。

朱國良也帶領師生、志工製作大型裝置藝術，包括2016年「愛麗絲狂想曲」、 2019年「小木偶」等。他也撰寫與推動校園彩繪計畫，創作與指導完成30餘幅「名家大壁畫」，對高雄市校園創意裝置藝術等領域有深遠影響。

朱國良教過的學生，有不少人拿到全國藝術領域比賽第1名等獎；另外藝人昆凌也是他的學生，朱國良還曾在校園偶然拍下昆凌與父親在通學步道行走的照片。

朱國良說，昆凌就讀加昌國小，他是昆凌國小5、6年級時的美術課老師，當時昆凌的父親也在加昌國小擔任社團的英語老師，在校內教了逾10年英語。

朱國良回憶，昆凌因為是混血兒，當時在校內很有名氣、也很受同學歡迎，不過卻未因此有驕縱之氣，是個很體貼、乖巧的孩子，美術課表現也不錯，讓他留下深刻印象。

師鐸獎今年全國共選拔出72名獲獎者，其中高雄市有朱國良及左營國中教師蘇宥誠與三民高中教師黃瑞鶯3名教師獲獎。（編輯：郭諭儒）1110720

高雄市楠梓區加昌國小美術老師朱國良，原本從小立志當畫家，不過最後仍將當畫家的夢想投注到教育，在加昌國小教美術長達26年，今年榮獲師鐸獎肯定，讓全校師生同感榮耀。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月20日
高雄市楠梓區加昌國小美術老師朱國良，原本從小立志當畫家，不過最後仍將當畫家的夢想投注到教育，在加昌國小教美術長達26年，今年榮獲師鐸獎肯定，讓全校師生同感榮耀。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月20日
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