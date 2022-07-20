戒菸就贏比賽 助收容人重拾健康

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法務部舉辦「2022戒菸就贏比賽」，全國904組收容人報名戒菸，其中雲林第二監獄莊姓收容人等8人幸運獲得獎金，法務部矯正署20日舉辦頒獎典禮。中央社記者姜宜菁攝 111年7月20日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）法務部舉辦「2022戒菸就贏比賽」，全國904組收容人報名，其中雲林第二監獄莊姓收容人等8人獲得獎金，法務部矯正署今天舉辦頒獎典禮，嘉勉收容人重拾健康。

衛福部國健署今天在雲林第二監獄舉辦「矯正機關2022戒菸就贏比賽得獎候選組檢測暨頒獎典禮」，法務部矯正署長黃俊棠、雲林地檢署檢察長張春暉、董氏基金會執行長姚思遠和義工李㼈、周子寒等人出席，共同為收容人加油打氣。

黃俊棠表示，法務部從2010年起舉辦「戒菸就贏比賽」，提供集中於無菸工場等措施獎勵收容人參與全國性的戒菸比賽，至今超過10年，收容人吸菸率下降11.2%。

黃俊棠提到，「戒菸就贏比賽」不僅幫助收容人再健康一點，更能贏得家人的信心與尊重，法務部未來會更積極辦理與鼓勵，目標至少一次幫助上千組收容人戒菸。

姚思遠說，「2022戒菸就贏比賽」有904組收容人報名戒菸，恭喜收容人有勇氣跨出改變的第一步，也恭喜8名收容人獲得獎金，「獎金是短暫、健康是永遠」。

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莊姓收容人分享戒菸動機來自阿公阿嬤，本該是他賺錢養阿公阿嬤，但他入監後全靠阿公阿嬤寄錢供他日常所需，所以他下定決心戒菸，省下買菸錢，減輕家人負擔，另方面讓自己重拾健康，出獄後才能工作奉養、回報家人的不離不棄。

黃姓收容人指出，戒菸過程中意外獲得許多同學的鼓勵，他以喝水、運動、正面思考轉移想吸菸的慾望，成功戒掉30年的菸癮。（編輯：郭諭儒）1110720