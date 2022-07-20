台鐵強調重視工會意見 協商絕無隱瞞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）台鐵企業工會認為台鐵局在公司化子法協商時答非所問，且有抹黑及分化等行為。台鐵局今天晚間強調，重視工會所提意見，過程展現誠意，絕無隱瞞及呼攏。

台鐵局今天就公司化子法再度與台鐵企業工會協商，會後工會認為資方仍答非所問，且廣傳的留才調薪方案並未與工會協商過，盼資方公開表達道歉。

台鐵局今天晚間發布新聞稿表示，因工會堅持應先針對資本額及福利金提撥議題進行協商，所以第4次協商會議仍未進入子法條文討論，但台鐵局重視工會所提意見，之前工會要求各項資料，包括財務年報、委託服務案契約及土地資產統計清單等都有提供，協商過程展現誠意，絕無隱瞞及呼攏。

台鐵局說，有關移撥3處土地至基金以處理債務一節，會中已清楚說明，目前正委託專業團隊進行該3處土地估價，後續將視估價結果研議處理方式，並未提及將增加移撥基金土地筆數。

有關工會所關切台鐵公司資本額設定議題，台鐵局說，是綜合參考其他國營公司案例，及考量公司初期整體營收、經營績效、公司規模及政府未來持續作價投資等因素，資本額設定過大將造成台鐵公司營運績效差，設定過小將可能導致資本不足，經考量財務試算分析，台鐵公司第1年資本總額以新台幣2000億元、實收資本額以800億元為適當金額，如此可確保公司績效永續經營，員工福利不縮水。

對於工會提出台鐵公司創立首次提撥福利金應為60億元方面，台鐵局回應，依據工會所提資料，交通部轄下國營公司於成立時首次提撥福利金，提撥最高者為中華郵政公司，在創立時提撥9億元。

台鐵局說，雖然各國營公司員工人數、經營方式、年度營收及年度提撥職福金均有不同，但9億元與60億元差距甚大，後續將依公司財務、預估營運狀況、員工福利等綜合評估研議，並持續與工會協商合理的職福金提撥比例。

台鐵局也強調，留才及調整基層人員薪資結構方案均在草擬階段，尚在評估中，台鐵局尊重工會意見，包括關鍵人力對象均會再與工會協商以取得共識，並無抹黑及分化的行為。

台鐵局表示，會議中向工會說明台鐵公司財務模型及試算分析，並將公司化後的永續經營及全體員工合法權益視為最重要議題。（編輯：陳政偉）1110720