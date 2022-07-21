高鐵旅遊動起來 旅宿業笑開懷加碼優惠

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高鐵旅遊動起來，麗寶樂園內的福容飯店最近與LINE FRIENDS合作主題房及摩天輪車廂，可愛的設計相當吸睛。中央社記者汪淑芬攝 111年7月21日

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（中央社記者汪淑芬台中21日電）「悠遊國旅」補助上路一週，高鐵旅遊也明顯動了起來，與台灣高鐵公司合作的旅宿業明顯感受旅客回流，紛紛加碼優惠。

台灣高鐵公司日前推出最新高鐵旅遊產品「旅行百百派」，有161家旅宿業參與合作。

在「悠遊國旅」上路一週後，台灣高鐵今天帶媒體踩線，發現搭配旅宿的產品，因不少業者加碼優惠，銷售更搶手，無論是高鐵假期或飯店聯票，相較6月，業績都快速增加3到4成。

很多旅宿業者原本就長期與高鐵合作，最近更是開心旅客回流，紛紛推加碼優惠，台中麗寶樂園內有2間飯店，去年才營運的賽車主題旅店，8月底前購買高鐵假期，每房贈一名11歲以下孩童免費入住，當月壽星還贈生日蛋糕。

麗寶樂園內另一家福容飯店最近與LINE FRIENDS合作主題房及摩天輪車廂，不但可愛的設計吸睛，買高鐵假期平日入住，還可享免費雙日雙樂園門票，即使無法享「悠遊國旅」補助的假日，2間飯店訂房仍相當踴躍，平均每天要接600多通詢問電話，暑假訂房已7到8成，並持續增加中。

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位在鹿港的永樂酒店最近住房率都達8成以上，最大特色是將當地排隊小吃，包括古味粽、水晶餃、手工一口香腸、素豆包、生炒五味羹、芋丸等，特別訂購端上桌，並以中餐西吃方式，讓高鐵假期旅客享用美食，還提供搭三輪車遊鹿港，由受過訓練的三輪車夫導覽龍山寺、鹿港老街等古蹟。

台灣高鐵說，除了高鐵假期外，高鐵飯店聯票與國旅聯票也很受歡迎，加購高鐵車票都可享75折票價。（編輯：管中維）1110721

高鐵旅遊動起來，位在鹿港的永樂酒店最最大特色是將當地排隊小吃端上桌，並以中餐西吃方式，讓高鐵假期旅客輕鬆愜意享用美食。中央社記者汪淑芬攝 111年7月21日