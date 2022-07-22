公園遊樂設施完成備查比率逾6成 營建署3措施督促

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（中央社記者蘇思云台北22日電）內政部營建署今天表示，全國公園兒童遊戲場設施共3177處，截至今年7月中已完成1973處備查，平均完成備查比率62%，未來每月會召開檢驗進度管控會議，採取3措施持續追蹤各縣市備查進度。

為守護兒童遊戲安全，營建署今天發布新聞稿，依據衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」第4點及第7點第2項規定，督促各直轄市、縣市政府及所屬管理機關針對2017年1月25日前已設置的設施，儘速辦理檢驗與改善等工作，並需在2023年1月24日前完成備查手續。

營建署指出，各縣市公園兒童遊戲場設施共3177處，相關規範頒布截至今年7月15日止，已完成1973處備查，平均完成備查比率為62%。其中完成備查比率達100%縣市為台東縣、金門縣；90%以上縣市有新北市、台北市與台中市。

營建署表示，其中備查比率低於15%的縣市，包含連江縣、基隆市、新竹縣、雲林縣及嘉義市等，將持續督促地方政府加速辦理，直至全數完成備查為止。

營建署表示，截至今年6月底止，已邀請衛生福利部社會及家庭署、經濟部標準檢驗局及各縣市政府召開6次會議，未來每月將持續召開管控會議，針對未完成備查的縣市政府，將採取3項措施。第一，曾經檢驗不合格案場，要求各縣市政府儘速確認改善方式並完成檢驗。

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第二，迄今仍未申請檢驗案場，請各縣市政府督促所屬管理機關儘速辦理，並提供協助；第三，施工中及規劃設計中案場，請各縣市政府於完工後儘速安排檢驗。

營建署強調，公園兒童遊戲場設施在未備查前，原則禁止對外開放使用。若地方政府依據衛生福利部頒布「兒童遊戲場設施安全管理規範」第7點但書規定，對外開放使用，應該嚴加管理及維修保養，避免公共安全意外發生。（編輯：張均懋）1110722