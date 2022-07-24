嬰幼兒開打莫德納 教部建議夜間、假日設接種站

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（中央社記者許秩維台北24日電）滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗自21日起開打，教育部近日發文，請地方政府考量家長上班時間，彈性於夜間或假日開設接種站。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞變種病毒疫情又升溫，中央流行疫情指揮中心持續鼓勵民眾接種疫苗，首批莫德納嬰幼兒疫苗自21日起於各縣市陸續開打，供6個月至5歲孩童接種。

教育部國民及學前教育署近日發文給各縣市政府和教育局處，說明滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納COVID-19疫苗接種相關作業。

國教署指出，莫德納COVID-19疫苗為首次於國內提供滿6個月至5歲嬰幼兒接種，基於接種後可能出現的反應和罕見且多數為輕微的心肌炎或心包膜炎，請各縣市在疫苗接種前後加強衛教宣導說明，並請家長詳閱接種須知。

為確保嬰幼兒接種安全，教育部建議地方政府設接種站時，應擇定過去執行成效優良的合約醫療院所，並考量家長上班時間，彈性於夜間或假日規劃設立接種站，場地應著重舒適、通風、具適當動線、距離，同時防曬、防雨，並有效控制等候時間不宜過長，也請與衛生單位協調，視轄區量能安排至幼兒園接種。

如安排於幼兒園接種時，教育部表示，應完備急救設備和用藥，以因應立即必要的處理，並擬具緊急轉送流程，以即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應；同時請幼兒園於接種疫苗當日調整課程內容，安排靜態活動，疫苗接種後2週，應減少激烈教學活動。

教育部也提到，嬰幼兒接種疫苗後，家長如有照顧孩童的需求，也可請防疫照顧假。（編輯：陳仁華）1110724