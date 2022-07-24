移工失聯雇主得立即通報 檢舉非法最高領7萬

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（中央社記者張雄風台北24日電）勞動部今天表示，若移工失聯，雇主得立刻通知移民署及警察機關查察；民眾若發現移工非法工作、或有非法媒介等可向主管機關檢舉，查獲屬實可獲得新台幣5000至7萬元不等獎金。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，媒體報導一名雇主最近引進看護工於完成隔離後即發生失聯，雇主至警局報案卻不受理。依據就業服務法第56條第1項但書規定，移工有失去聯繫情事，雇主得立即通知移民署及警察機關執行查察，並無限制須等待3天。

發展署強調，為改善移工失聯問題，持續推動各項措施，並協調內政部移民署結合各國安單位聯合查處失聯移工，重罰非法雇主及非法仲介。

發展署表示，民眾如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關，或撥打0800-000978專線檢舉。如經查獲失聯移工、違法雇主或非法仲介屬實者，將視查獲人數，每案核發5000元至7萬元不等獎勵金。

另外，發展署說明，為協助雇主於機場得以順利接機，已於桃園及小港國際機場設置移工機場服務站，移工入境前，雇主應於勞動部的移工接機網站登錄移工接機資訊，接機服務人員將於移工班機抵達時，確認移工身分、協助移工辦理入境採檢、完成居家檢疫系統設定、協助證照與行李查驗及通關等手續。

發展署進一步說明，依據中央流行疫情指揮中心規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間移工入境後，應於同一地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫，移工於完成自主防疫隔天的零時即可離開隔離地點；提醒雇主或仲介公司，務必與防疫旅館或防疫宿舍確認接送移工時間及接送人員，避免移工解隔離時間到後自行離開隔離地點，或遭不明人士接走。

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為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及媒介，勞動部已擬就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰。

勞動部說，草案另外提高非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰，5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金；修正法案已報行政院審議中。（編輯：管中維）1110724