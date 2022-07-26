社群電商當道 全家推開店平台首創團購自動結單

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（中央社記者曾智怡台北26日電）因應「全民皆賣家」的社群電商時代，全家便利商店宣布27日正式推出全新開店平台「超級好賣」，提供多溫層店到店服務，更有超商首見的團購折扣自動結單，並同步創建多元金流模式、會員分層管理等4大功能。

另外，為協助賣家用手機即可隨時隨地管理訂單，「超級好賣」將於近期推出專屬APP。

全家E-Retail事業部部長王啟丞透過新聞稿表示，社群電商當道，許多自帶流量的社群賣家運用社群平台創業，全家108年首推「好賣+」開店平台，已吸引近40萬名賣家、開設近百萬個賣場，成交超過2300萬筆訂單。

為持續協助賣家優化賣貨服務，再推出全新升級「超級好賣」開店平台，瞄準社群電商中日盛的團購風氣，以及疫後消費者對冷凍食品的網購需求高漲，打造2大特色功能，分別是支援冷凍店到店的物流服務、團購成團自動折扣的結單。

王啟丞進一步說，同步創建多元金流模式、賣家聊聊、會員分層管理、SEO搜尋4大新功能，成為賣家們的收單寄貨超強幫手，原「好賣+」開店平台用戶更可一鍵無痛轉移資料至「超級好賣」。

全家說明，「超級好賣」社群電商平台持續優化物流、金流、資訊流的「三流服務」，物流服務方面，因應疫情期間攀升的冷凍食品購物需求，新增「冷凍店到店」服務，運費只需99元，優於市面上冷凍貨運收費，最適合販售海鮮及冷凍調理食品賣家使用，未來也將增加常溫宅配。

全家表示，對應消費者喜愛呼朋引伴的團購風潮，「超級好賣」更創便利商店之先，推出平台團購系統收單功能，賣家可自主設定結單時間及滿件數折扣，讓消費者輕鬆揪團享便宜。

金流優化部份，提供運費後扣及一週2次匯款服務，提升賣家資金周轉靈活度。至於資訊流，則推出「聊聊」功能協助買賣雙方即時溝通，同時優化會員分級管理功能，賣家可針對消費者購物型態進行標籤分級，還可黑名單封鎖不良買家。

另外，若想增加賣場曝光度，提升銷售機會，賣家還能開啟SEO功能，讓賣場可直接被搜尋。（編輯：張均懋）1110726