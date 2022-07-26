移工專案入境 取消強制加保醫療險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部今天說，由於移工入境前已完整施打疫苗，且入境後發生少數確診個案都為輕症或無症狀，即便確診也有相關隔離措施，因此取消強制雇主應為入境移工購買醫療險規定。

為兼顧產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心去年11月11日同意開放移工專案引進，並要求移工入境前，必須投保COVID-19（2019冠狀病毒疾病）醫療保險，以強化防疫工作。

不過，勞動部今天發布新聞稿表示，配合指揮中心從今年4月起修正輕重症隔離收治原則，現行移工入境前都已完整施打疫苗，入境後僅發生少數確診個案且都為輕症或無症狀，移工確診後也都在加強版集中檢疫所或防疫旅館進行隔離，實務上已沒有強制雇主購買保險必要。

勞動部說，為減輕雇主負擔及簡化手續，已經報請指揮中心同意，從今天起取消雇主應為入境移工購買COVID-19醫療保險規定。

根據統計，去年12月1日至今年7月25日止，入境移工總計8萬574人，雇主都依規定購買保險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然已取消入境移工強制購買醫療保險規定，但勞動部提醒，雇主仍應於移工入境前，先至勞動部入出國移工機場關懷服務網登錄，檢附登機前2日內PCR報告、入境後檢疫地點入住證明及其他相關文件，申請入境並由勞動部安排接機服務，以確保入境流程，落實防疫規範。

勞動部也提到，如果在今天前雇主已經購買COVID-19醫療保險且已經入境的移工，在保險期間內保單仍然有效；至於已繳交保費但還沒有入境的移工，雇主如想退保或解約，可依保單規定辦理或洽保險公司詢問。（編輯：管中維）1110726