教育局處長會議睽違2年開實體 潘文忠謝縣市防疫

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（中央社記者陳至中高雄26日電）全國教育局處長會議睽違2年，今天在高雄市召開實體會議。教育部長潘文忠感謝縣市在疫情間的合作；高雄市副市長史哲說，從清零到共存，教育現場可說是最艱困的一環。

受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，局處長會議連續2年都改成線上會議，今年終於恢復實體，今明兩天在高雄市舉辦。

潘文忠致詞時幽默地說，還好各縣市局處長多是在教育界的好伙伴，否則2、3年沒見，恐怕都不記得大家的長相。就像是國中、高中只讀3年，很多學生還沒看清楚同學的廬山真面目，就要唱畢業歌了。

潘文忠提到，防疫期間有賴各縣市的全力支持，僅經歷過一次全國性停課，今年就可採彈性、機動的措施，確保學習不間斷。國中教育會考、學科能力測驗等關係學生升學的重大考試，也都在縣市的支援下，減緩疫情的影響。

潘文忠也提到行政院推動「班班有冷氣」政策，在各縣市的努力下，克服人力、材料等困難，提前施工完成，在夏天到來時全國學生都能在舒適的環境中學習。未來包括「生生用平板」也將在9月開學全面到位；偏遠學校中央廚房改善，也正全面推動中。

潘文忠認為疫情間的數位學習變革，超越過去以教師為主的學習樣態，讓學生跨越課室和教科書，擁有更充足的學習資源，將是台灣後續發展的一個里程碑。

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史哲說，教育局處是國家整體防疫團隊的一員，政策從清零到共存，教育現場因族群最多、複雜度最高，涉及的社會層面特別廣，早期學童還沒有疫苗可打，可說是最艱困的一環。

史哲表示，在全國防疫努力下，病毒沒有在台灣演化，而是在外國人身上演化為輕症，讓台灣能朝向與病毒共存。他也提到疫情趨緩下，要努力振興觀光，他以地主身分，歡迎各縣市的民眾多到高雄走走。（編輯：管中維）1110726