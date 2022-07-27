上市上櫃、營造逾億元工程違反職安法 加重罰鍰

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）為減少職災發生，勞動部今天宣布，上市、上櫃公司及營造金額逾億元工程等與營造金額逾新台幣500萬元工程等，若違反職安法重點條文或是重複違法，都將加重罰鍰。

為了讓業者積極預防職業災害，勞動部今天發新聞稿宣布，將鎖定一定規模的事業單位及工程，若違反職安法法令或重複違反等，將提高罰鍰額度，以提升嚇阻力。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩告訴中央社記者，職安法規中將加重甲類及乙類對象違反職安法重點條文的罰鍰，若是第1次違反規定罰鍰從6萬元提升至10萬元，並按次累加10萬元，乙類對象則是將第1次違反規定罰鍰從3萬元提升至6萬元，並按次累加6萬元。

根據法規規定，包含上市、上櫃公司、營造工程金額超過1億元或勞工人數超過300人的其他行業都為甲類對象，乙類對象則是營造工程金額500萬元以上至1億元以下或勞工人數6人至300人的其他行業。

至於所謂職安法重點條文，許莉瑩說，是職安法規中規定雇主必須設置必要安全衛生措施及設備的法規，這也是過去勞檢時常發現雇主違規的條文，像是未設置防墜落措施等。

許莉瑩提到，考量雇主有保護勞工身心健康的法定義務，若雇主是不法侵害案件的行為人，經通知改善未改善者，將加重其罰鍰金額，像是甲類對象第1次違反規定就處最高罰鍰15萬元。

另外，原事業單位如果未善盡危害告知或承攬管理責任，導致承攬人勞工發生死亡等重大災害，第1次違反規定也將立刻處最高罰鍰15萬元。

許莉瑩表示，夏季是職災好發季節，新規定今天起正式上路，職安署後續也會持續滾動修正法規督促事業單位盡雇主責任，避免勞工發生職災。（編輯：張芷瑄）1110727