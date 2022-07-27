嘉義縣48歲男打第2劑莫德納隔天身亡 解剖釐清死因

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義縣48歲曹姓男子25日施打第2劑莫德納疫苗，昨天卻仰躺住家客廳地板身亡，檢警今天相驗，將擇期解剖釐清死因；嘉義縣衛生局也將協助家屬通報疫苗不良反應事件。

檢警表示，住在水上鄉的曹男昨天下午4時20分，被家人發現仰躺在住家1樓客廳地板，叫喚都無任何回應，通報救護車到場，消防人員評估曹男已無呼吸心跳，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，家屬討論後決定不需要急救，經家屬同意不送醫。

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檢警下午進行相驗，因曹男25日曾到水上鄉衛生所接種第2劑莫德納疫苗，且住家客廳未發現打鬥及破壞痕跡，身體也無外傷，將擇期解剖釐清死因，以及是否與疫苗有關聯性。

嘉義縣衛生局指出，曹男有高血壓病史，日前打第1劑莫德納疫苗後，25日施打第2劑莫德納，當天並無異狀，昨天僅告訴家人身體疲倦，想躺著休息，不料，下午就被發現仰躺在客廳地板，已無呼吸心跳，死因和施打疫苗關聯性待釐清，將協助家屬通報為疫苗不良反應事件。（編輯：陳仁華）1110727