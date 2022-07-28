強化精準醫療數位公共衛生 蔡總統盼台灣引領世界

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022 BIO Asia-Taiwan Exhibition亞洲生技大展28日在南港展覽館開幕，總統蔡英文以預錄影片的方式在會中致詞。中央社記者鄭清元攝 111年7月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北28日電）總統蔡英文今天為亞洲生技大展開幕致詞表示，生物科技是公共衛生及國家發展的重要關鍵，政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一，目標是讓台灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者。

總統今天以錄影方式為「BIO Asia-Taiwan 2022」亞洲生技大展開幕典禮致詞，總統說，自2019年以來，亞洲生技大會為台灣提供了一個深化國際交流、鼓勵創新，並凸顯台灣卓越生物技術的重要平台。

總統表示，今年大會的主題為「串接亞洲價值鏈」，這說明了台灣生技領域日益提升的國際競爭力，運用資通訊專業技術開創新局，並在此價值鏈中扮演關鍵角色。

她說，生物科技是公共衛生及國家發展的重要關鍵。2020年，政府將醫療科技及精準健康列為長期發展的六大核心戰略產業之一。在此計劃下，目標是讓台灣成為精準醫療和數位公共衛生解決方案的領導者，結合世界級的醫療服務和技術專長，生技產業對台灣的重要性將會更為提高。

總統表示，近期的成長顯示生技產業前景看好。2021年，台灣生技公司的營業額超過新台幣7000億元，較前一年成長近10%。事實上，在疫情大流行的這兩年多期間，台灣生技產業的靈活度與研發能力，一直是社會及經濟韌性的關鍵驅動力。

她進一步表示，從設備製造到透過人工智慧和大數據掌控疫情，以及疫苗研發等，台灣展現了生技創新的能力，並為全球公共衛生做出貢獻。

總統說，疫情凸顯出生技的戰略重要性，政府正採取相關措施促進產業發展，建立國家資料庫以進行生醫大數據分析，並鼓勵生物藥劑生產；也修正法規以推動細胞療法及遠距醫療，並立法指引再生醫療的發展，同時成立基金以支援相關研究；也鼓勵培養生技人才，並協助國內公司在數位療法及智慧醫材等新興領域掌握商機。

總統表示，透過精準醫學和診斷服務的跨域合作，將使台灣成為領導者。特別在疫情爆發後，她親眼看到醫療機構所做的工作，將資通訊科技與醫療結合，有助提供更好的照護並拯救生命。透過持續培育人才，推動更多國際合作及投資，將可再造生技產業高峰，並改善各地生活。（編輯：林興盟）1110728