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裴洛西對中國人權立場強硬 曾在天安門拉布條挺民主
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國道通行費贈儲值金詐騙 遠通電收籲用路人別上當

2022/7/28 20:51（7/28 21:12 更新）
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遠通電收指出，近期有不明人士以主旨為有關國道通行費「eTag認證通知」，並以系統維護致eTag儲值失敗為由，搭配贈送儲值金為誘餌，引導民眾點擊連結進而詐騙，提醒民眾切勿開啟不明郵件或點擊不明連結網址。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月28日
遠通電收指出，近期有不明人士以主旨為有關國道通行費「eTag認證通知」，並以系統維護致eTag儲值失敗為由，搭配贈送儲值金為誘餌，引導民眾點擊連結進而詐騙，提醒民眾切勿開啟不明郵件或點擊不明連結網址。（遠通電收提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年7月28日
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）遠通電收今天說，近期不明人士發送有關國道通行費「eTag認證通知」的詐騙電子郵件，以贈送儲值金為誘餌，用路人切勿開啟不明郵件或點擊不明連結網址，以免上當。

遠通電收發布新聞稿表示，最近有不明人士以主旨為有關國道通行費「eTag認證通知」，並以系統維護致eTag儲值失敗為由，搭配贈送新台幣200元儲值金為誘餌，引導民眾點擊「確認詳情」進而詐騙。

遠通電收呼籲用路人，切勿開啟不明電子郵件或點擊不明連結網址，以避免個資外洩或權益受損。

遠通電收表示，ETC電子收費系統維護作業會透過遠通網站公布，並不會發電子郵件給客戶，為確保用路人權益，遠通已向165報案，若用路人有任何疑慮，可洽遠通客服專線02-77161998確認。（編輯：陳政偉）1110728

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