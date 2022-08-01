彰化長青卡納國道客運 阿公阿嬤北上旅遊0車資

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）彰化縣的長青幸福卡今天起納入國道長途客運，一群來自彰化縣的阿公阿嬤體驗用長青幸福卡搭國光客運到台北，體驗零元車資旅遊，長輩們覺得很划算。

國光客運發布新聞稿，每個月新台幣1000元額度的彰化縣長青幸福卡，今天起納入國道客運長途路線，一早有首發團10多名阿公阿嬤搶先體驗，從彰化出發搭乘1828從彰化抵達台北，因用長青幸福卡搭乘，等於零元車資，國光客運安排在終點台北轉運站獻花致意。

國光客運彰化到台北的票價，全票單程是320元，敬老半票160元。

國光客運說，有長輩是專程北上探訪在北部工作的兒子女兒，也有人打算利用悠遊國旅補助每晚1300元的機會北上自助旅遊。

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國光客運表示，彰化縣長青幸福卡原本限定搭乘當地一般公路客運，不少長輩反映每月1000元根本用不完，一直希望納入長途國道客運，擴張跨縣市移動版圖，讓鼓勵老人家多出門走走原始美意可以真正落實。彰化縣政府從善如流，今天起補助範圍納入國光客運「1828彰化-台北」、「1829員林-台北」、「1830北斗-台北」3條路線。

國光客運建議，很多縣市都有敬老愛心卡補助，針對65歲以上老人與領有身心障礙證明民眾提供公共運輸車資、風景區門票以及運動中心入場費扣抵等優惠，建議善加利用，長輩到處趴趴走也不怕傷荷包。（編輯：管中維）1110801